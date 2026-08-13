Drei Frauen in Graz sexuell belästigt: Polizei sucht weitere Opfer

Rund um das Straßganger Bad in Graz wurden binnen weniger Tage drei Sexualdelikte angezeigt. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen - nun vermutet die Polizei weitere, bisher nicht angezeigte Taten.

Zwischen 2. und 4. August 2026 wurden im Grazer Stadtbezirk Straßgang drei ähnlich gelagerte Sexualstraftaten angezeigt. Die drei Betroffenen waren zwischen 13 und 59 Jahre alt und jeweils mit ihren Hunden im Bereich rund um das Straßganger Bad unterwegs. Laut aktuellem Ermittlungsstand soll sich der Tatverdächtige den Betroffenen jeweils mit einem Fahrrad von hinten genähert haben. Auf ihrer Höhe soll er angehalten und ihnen in den Schritt beziehungsweise auf das Gesäß gegriffen haben. Danach soll er ihnen wortlos zugelächelt haben und weitergefahren sein.

Fotos als Hinweis

Bei der Suche nach dem zunächst unbekannten Mann bekam die Polizei Unterstützung von Zeugen. Sie übermittelten der Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße Fotos des Mannes. Daraufhin verstärkten Polizisten ihre Streifentätigkeit im betroffenen Gebiet. Wenige Tage später fiel einer Streife schließlich ein Radfahrer auf.

Mann festgenommen

Am Montag, dem 10. August 2026, bemerkten Polizisten im Nahbereich der Tatorte einen Radfahrer, der laut Polizei starke Ähnlichkeit mit dem Mann auf den Zeugenfotos hatte. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin die Festnahme des 36-jährigen Kroaten an. Der Mann ist laut Polizei obdach- und beschäftigungslos. Polizisten nahmen ihn fest. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernahm anschließend die weiteren Ermittlungen.

Nicht geständig

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 36-Jährige nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Im Zuge der Einvernahme ergaben sich laut Polizei jedoch Hinweise darauf, dass er für weitere, bisher nicht angezeigte Taten verantwortlich sein könnte. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Opfer gesucht

Mögliche weitere Betroffene und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Die Landespolizeidirektion Steiermark erklärt dazu: „Mögliche weitere Opfer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei einer beliebigen Polizeidienststelle in Graz zu melden und Anzeige zu erstatten“. Damit sollen auch mögliche Fälle bekannt werden, die bisher nicht angezeigt wurden.