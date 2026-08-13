ÖBB-Sperre in Graz: Zwei Buslinien müssen Umweg fahren

n Graz-Liebenau sorgt eine Totalsperre der ÖBB-Eisenbahnkreuzung ab Freitag für Änderungen im Busverkehr. Die Linien 34 und 74 fahren bis 21. August eine Umleitung, eine Haltestelle entfällt.

Wegen einer gesperrten ÖBB-Eisenbahnkreuzung in der Liebenauer Hauptstraße müssen Fahrgäste in Graz ab Freitag mit Umleitungen rechnen. Besonders wichtig: Die Haltestelle Liebenau Postamt entfällt bei betroffenen Fahrten komplett.

Wegen einer gesperrten ÖBB-Eisenbahnkreuzung in der Liebenauer Hauptstraße müssen Fahrgäste in Graz ab Freitag mit Umleitungen rechnen. Besonders wichtig: Die Haltestelle Liebenau Postamt entfällt bei betroffenen Fahrten komplett.

Wer in Graz mit den Linien 34 oder 74 unterwegs ist, muss sich ab Freitag, 14. August, auf Änderungen einstellen. Grund dafür ist die Totalsperre der ÖBB-Eisenbahnkreuzung in der Liebenauer Hauptstraße. Die Umleitung beginnt um 7 Uhr und dauert laut Holding Graz bis Freitag, 21. August, um 19 Uhr. Betroffen sind Ausfahrer der Linie 74 in Richtung Thondorf sowie Einzieher der Linie 34 in Richtung Jakominiplatz.

Linie 74 betroffen

Die Linie 74 fährt in Richtung Thondorf ab der Haltestelle Eisstadion anders als gewohnt. Die Busse werden über die Liebenauer Hauptstraße, Karl-Huber-Gasse, den Neufeldweg und Sternäckerweg geführt. Danach geht es über die Liebenauer Hauptstraße zur Haltestelle Messendorfer Straße und von dort wie bisher weiter nach Thondorf. Die Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden zusätzlich bedient.

Haltestelle entfällt

Eine Einschränkung gibt es bei der Haltestelle Liebenau Postamt. Sie kann während der betroffenen Fahrt der Linie 74 nicht angefahren werden und wird ersatzlos aufgelassen. Konkret betrifft das laut Holding Graz die Abfahrt von 17. bis 21. August um 5.24 Uhr nach Thondorf. Fahrgäste dieser Verbindung müssen daher auf eine andere Haltestelle ausweichen.

Auch Linie 34 fährt anders

Auch bei der Linie 34 ändert sich der Weg in Richtung Jakominiplatz. Ab der Haltestelle Messendorfer Straße fahren die Busse über die Liebenauer Hauptstraße, den Sternäckerweg, Neufeldweg und die Karl-Huber-Gasse zurück zur Liebenauer Hauptstraße. Ab der Haltestelle Eisstadion geht es wieder auf der gewohnten Strecke zum Jakominiplatz weiter. Auch hier werden alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke mitbedient.

Änderung bis 21. August

Bei der Linie 34 kann die Haltestelle Liebenau Postamt ebenfalls nicht bedient werden. Betroffen ist die Abfahrt um 0.15 Uhr zum Jakominiplatz im Zeitraum von 15. bis 21. August. Die Haltestelle wird bei dieser Fahrt ersatzlos aufgelassen. Nach dem Ende der Sperre am 21. August um 19 Uhr soll die Umleitung laut den Angaben der Holding Graz enden.