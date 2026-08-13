Neue Idee aus Graz: Forschende machen E-Auto-Batterien leichter reparierbar

Ein Forschungsteam der TU Graz zeigt, wie Batterien in E-Fahrzeugen sicherer, leichter reparierbar und nachhaltiger werden können. Schon die Wiederverwendung von acht Prozent der Zellen kann sich lohnen.

Batterien in Elektrofahrzeugen müssen viel gleichzeitig leisten: Sie sollen elektrisch leistungsfähig sein, Wärme gut beherrschen und bei Unfällen möglichst sicher bleiben. Einheitliche Vorgaben für ihre Bauweise fehlen bislang jedoch. Das kann für Einsatzkräfte zum Problem werden, weil Aufbau und Verhalten beschädigter oder brennender Batteriesysteme schwer einzuschätzen sind. Auch Reparatur und Wiederverwertung werden durch unterschiedliche Bauweisen komplizierter.

Reparatur im Fokus

Genau hier setzt das Forschungsprojekt E-Track unter Leitung des Instituts für Fahrzeugsicherheit der TU Graz an. Gemeinsam mit dem Institut für Umweltsystemwissenschaften der Uni Graz und Industriepartner*innen wurden Richtlinien für sicherere, nachhaltigere und wirtschaftlichere Batteriesysteme erarbeitet. Als Ausgangspunkt untersuchte das Team unter anderem verklebte Gehäuse mit Wärmeleitpasten, bei denen im Schadensfall oft das gesamte Batteriepaket getauscht werden muss. Dem gegenüber standen Konzepte mit austauschbaren Gehäusedeckeln und Wärmeleitpads sowie eine flüssigkeitsgekühlte Bauweise, bei der elektrisch isolierendes Öl die Wärme abführt und das Gehäuse verschraubt wird.

Acht Prozent reichen

Die Analysen zeigen, dass die Batteriezellen rund 75 Prozent der Gesamtmasse ausmachen und zugleich der größte Kostenfaktor sind. Deshalb wirkt sich ihre Wiederverwendung nach einem Unfall besonders stark auf die ökologische und wirtschaftliche Bilanz aus. Laut Lebenszyklusanalysen lohnen sich reparaturfreundliche Bauweisen bereits, wenn acht Prozent der Zellen weiterverwendet werden können. Eine leichtere Zerlegung unterstützt außerdem die Wiederverwertung der verwendeten Materialien.

Auch für Autos und Lkws

Zusätzlich entwickelte das Forschungsteam Diagnosemethoden auf Basis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie. Zusammen mit virtuellen multiphysikalischen Modellen ermöglichen sie es, interne Schäden wie Mikro-Kurzschlüsse zu erkennen, die zeitverzögert zu kritischen Ereignissen wie Batteriebränden führen könnten. Die Richtlinien wurden zwar vor allem für elektrische Zweiräder entwickelt, die Methoden und Simulationsansätze lassen sich aber auch auf Pkw und Lkw übertragen. Aus der Industrie gibt es bereits Interesse an Nachfolgeprojekten; das abgeschlossene Projekt wurde von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert.