Gemeinsam erleben: Mit der Koralmbahn nach Klagenfurt

Am Donnerstag, dem 20. August 2026, lädt die Region Graz zur geführten Ausflugsfahrt mit der Koralmbahn nach Klagenfurt ein. Auf die Gäste warten Kultur, Kulinarik und Nachbarschaftsflair.

Am 20. August 2026 geht es mit der Koralmbahn von Graz nach Klagenfurt inklusive Stadtführung und Alpe-Adria-Jause am Benediktinermarkt.

Am 20. August 2026 geht es mit der Koralmbahn von Graz nach Klagenfurt inklusive Stadtführung und Alpe-Adria-Jause am Benediktinermarkt.

Von Graz direkt in die Kärntner Landeshauptstadt: Der nächste geführte Tagesausflug der Region Graz führt mit dem Railjet über die Koralmbahn nach Klagenfurt. Vor Ort übernehmen die Kärnten Guides und zeigen bei einem Stadtspaziergang durch die malerische Altstadt verborgene Ecken. Ein kulinarisches Highlight erwartet die Gruppe am Benediktinermarkt: Eine regionale Alpe-Adria-Jause mit Prosciutto, Käse, frischem Weißbrot, einem Glas Wein oder Saft sowie ein Stück des traditionellen Kärntner Reindlings runden das Programm ab.

Alles auf einem Blick: Termin: Donnerstag, 20. August 2026

Donnerstag, 20. August 2026 Treffpunkt/Abfahrt: Hauptbahnhof Graz, 11.03 Uhr (Railjet 754) | Rückfahrt: Klagenfurt, 15.02 Uhr (Railjet 555)

Hauptbahnhof Graz, 11.03 Uhr (Railjet 754) | Klagenfurt, 15.02 Uhr (Railjet 555) Preis: 29 Euro pro Person (inkl. Führung & Jause. Achtung: Die Zugfahrkarte für Hin- und Rückfahrt muss im Vorfeld selbstständig erworben werden!)

29 Euro pro Person (inkl. Führung & Jause. Achtung: Die Zugfahrkarte für Hin- und Rückfahrt muss im Vorfeld selbstständig erworben werden!) Anmeldung: Tourismusinformation Region Graz, Herrengasse 16, E-Mail: info@regiongraz.at, Tel.: 031680750

Weitere Termine im Herbst:

Die Fahrten finden in Kooperation mit den GrazGuides und Tropper Reisen statt. Die GrazGuides stimmen bereits während der Fahrt auf das jeweilige Ausflugsziel ein.

12. September 2026: Blühende Medizin in Stübing – Heilendes Grün & altes Kräuterwissen

Blühende Medizin in Stübing – Heilendes Grün & altes Kräuterwissen 26. Oktober 2026: Eine Zeitreise auf Schienen – Unterwegs mit dem Roten Blitz und dem Flascherlzug

(Weitere Infos online unter www.regiongraz.at/ausflug)