150 Jahre Grazer Straßenbahn: Deine Meinung fürs Jubiläum zählt

2028 wird in Graz doppelt gefeiert: Die Straßenbahn wird 150 Jahre alt, der innerstädtische Busbetrieb 100. Schon jetzt kannst du mitbestimmen, welche Themen beim Jubiläum im Mittelpunkt stehen.

Seit fast 150 Jahren gehört die Straßenbahn fest zum Grazer Stadtbild. Im Jahr 2028 steht deshalb ein besonderes Jubiläum an: Graz feiert 150 Jahre Straßenbahn. Gleichzeitig blickt der innerstädtische Busbetrieb auf 100 Jahre zurück. Das Tramway Museum Graz bereitet dafür bereits zahlreiche Aktivitäten vor. Dabei soll die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in der Stadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt und erlebbar gemacht werden.

Graz ist gefragt

Wie diese Geschichte erzählt wird, sollen aber nicht allein die Verantwortlichen entscheiden. Auch die Interessen der Grazerinnen und Grazer sollen in die Vorbereitungen einfließen. Gefragt ist etwa, welche Themen rund um die Straßenbahn besonders spannend sind. Ebenso möchte das Tramway Museum wissen, welche Geschichten und Aspekte aus 150 Jahren Grazer Straßenbahngeschichte die Bevölkerung kennenlernen möchte. Damit können Interessierte schon zwei Jahre vor dem Jubiläum ihre Wünsche einbringen.

Anonyme Umfrage

Dafür hat das Tramway Museum Graz eine anonyme Umfrage erstellt. Die Teilnahme dauert laut Museum nur wenige Minuten. Die Ergebnisse sollen dem ehrenamtlich tätigen Team bei der weiteren Planung helfen. Ziel ist es, die Aktivitäten und Inhalte im Jubiläumsjahr möglichst nah an den Interessen der Bevölkerung auszurichten. Zur Umfrage geht es hier.

Gewinnspiel möglich

Wer an der Umfrage teilnimmt, kann außerdem bei einem Gewinnspiel mitmachen. Damit verbindet das Tramway Museum die Suche nach Ideen für 2028 mit einem Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weitere Informationen zu den geplanten Aktivitäten gibt es auf der Webseite des Tramway Museums Graz. Bis zum Jubiläumsjahr sollen so möglichst viele Interessen aus Graz in die Vorbereitungen einfließen.