Zwei Abschiede, eine Leihe: Sturm Frauen bauen Kader um

Bei den SK Sturm Frauen gibt es weitere Veränderungen im Kader. Mia Richter wechselt fix zum 1. FC Nürnberg, Mia Gavrić schließt sich fix dem NK Međimurje Čakovec an. Valentina Forobosko wird für die kommende Saison an die SpG Südburgenland/TSV Hartberg verliehen.

Richter wechselt nach Nürnberg

Mia Richter verlässt Sturm und wechselt zum 1. FC Nürnberg. Die junge Torhüterin sammelte in Graz ihre ersten Erfahrungen in der Bundesliga und geht nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt dazu: „Mia hat sich bei uns hervorragend entwickelt und sich den nächsten Schritt verdient. Wir wünschen ihr dafür alles Gute. Für uns ist ihr Wechsel vor allem eine Bestätigung unserer Ausbildungsarbeit in der Akademie. Besonders stolz sind wir darauf, nahezu jedes Jahr eine Torfrau auf das nächste Level zu bringen. Das zeigt die Qualität unserer Arbeit.“

Gavrić zieht es nach Kroatien

Auch Mia Gavrić wird künftig nicht mehr das Trikot der Schwarz-Weißen tragen. Die 18-Jährige war im vergangenen Sommer nach Graz gekommen und schließt sich nun dem NK Međimurje Čakovec an. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt dazu: „Mia ist eine Spielerin mit sehr viel Potenzial, die sich bei uns stets professionell präsentiert und sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Für ihre weitere Entwicklung ist es jetzt das Wichtigste, regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Deshalb sind wir überzeugt, dass dieser Schritt für sie der richtige ist. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz, wünschen ihr bei ZNK Međimurje Cakovec sportlich wie persönlich alles Gute und werden ihre Entwicklung für die Zukunft weiterhin aufmerksam verfolgen. Für Valentina ist die Leihe zum FC Südburgenland ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Dort erhält sie die Möglichkeit, wertvolle Spielminuten in der Bundesliga zu sammeln und auf hohem Niveau weitere Erfahrungen zu machen. Wir sind überzeugt, dass sie von dieser Herausforderung profitieren und gestärkt zurückkehren wird.”