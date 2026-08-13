Palmen statt Pflastersteine: „Summer in the City“ am Grazer Hauptplatz

Wer für eine kleine Auszeit nicht weit fahren möchte, findet sie derzeit mitten in Graz. Seit 11. August verwandelt sich der Hauptplatz bei „Summer in the City“ wieder in eine sommerliche Wohlfühloase. Palmen, Liegestühle und eine große Sandkiste sorgen bis 6. September für Ferienflair im Herzen der Innenstadt. Während Erwachsene es sich im Liegestuhl gemütlich machen und eine Pause vom Stadtbummel einlegen können, gibt es für Kinder jede Menge Platz zum Spielen, Bauen und Entdecken. Die überdimensionale Sandkiste macht den Hauptplatz zum kleinen Urlaubsziel für die jüngsten Besucher. „Summer in the City“ ist dabei nicht nur ein Platz zum Entspannen, sondern auch ein sommerlicher Treffpunkt mitten im Stadtzentrum. Ob kurze Pause, gemeinsames Spielen oder einfach ein paar entspannte Minuten unter Palmen – täglich von 10 bis 21 Uhr lässt sich hier Stadtleben mit einer Portion Urlaubsgefühl verbinden.

Zwei Erlebnistage für Familien

Ein zusätzliches Kinderprogramm wartet an zwei Samstagen: Am 22. und 29. August lädt die Steiermärkische Sparkasse zu den Sparefroherlebnistagen ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Kinder bei verschiedenen Mitmach-Stationen aktiv werden. Auf dem Programm stehen Goldsuche, Zielwerfen und eine Schatzsuche mit Stempelpass. Dabei sind Geschick und Entdeckergeist gefragt – und am Ende warten Überraschungen auf die jungen Teilnehmer. Eltern und Begleitpersonen können währenddessen das sommerliche Ambiente am Hauptplatz genießen. Damit bieten die beiden Samstage ein zusätzliches Ausflugsziel für Familien, die den Sommer in Graz verbringen.