18 Jahre Haft: Steirer nach brutaler Stuhl-Attacke verurteilt

Nach der brutalen Stuhl-Attacke auf seine Mitbewohnerin ist das Urteil gegen einen 42-jährigen Weststeirer gefallen: 18 Jahre Haft und Einweisung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Prozess gegen einen 42-jährigen Weststeirer ist am Donnerstagabend das Urteil gefallen. Der Mann wurde laut Medienberichten wegen versuchten Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt. Zudem ordnete das Gericht die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

18 Jahre Haft und Einweisung

Der 42-Jährige musste sich vor einem Grazer Geschworenengericht verantworten. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein gewalttätiger Angriff auf seine damalige Mitbewohnerin im November 2025 in Voitsberg. Nun steht die Entscheidung der Geschworenen fest: 18 Jahre Haft sowie die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Frau erlitt 16 Knochenbrüche

Der Tat war am 13. November 2025 ein Streit in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus vorausgegangen. Der Weststeirer attackierte seine damalige Mitbewohnerin mit einem Holzstuhl. Die Frau erlitt insgesamt 16 Knochenbrüche und verlor das Bewusstsein. Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, konnte sich die Schwerverletzte aus der Wohnung ins Stiegenhaus retten. Eine Nachbarin holte Hilfe. Den 42-Jährigen fand die Polizei später schlafend auf einem Sofa vor. Laut den Angaben im Prozess stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Im Prozess hatte der Angeklagte angegeben, vor dem Vorfall Bier getrunken und Benzodiazepine eingenommen zu haben. An große Teile des Geschehens könne er sich nicht erinnern. Eine Tötungsabsicht bestritt er. Ein psychiatrischer Sachverständiger diagnostizierte beim 42-Jährigen eine Persönlichkeitsstörung.