Knoten Graz-Ost: Sperre nach Lkw-Unfall auf A2

Ein Lkw-Unfall sorgt am Donnerstagabend im Bereich des Knotens Graz Ost für Verkehrsbehinderungen. Im betroffenen Bereich sind derzeit alle Fahrstreifen gesperrt.

Ein Lkw-Unfall sorgt am Donnerstagabend auf der A2 im Bereich des Knotens Graz Ost für Verkehrsbehinderungen. Laut ersten Informationen der Asfinag sind in dem betroffenen Bereich derzeit alle Fahrstreifen gesperrt.

Sperre nach Lkw-Unfall

Der Unfall ereignete sich auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Graz. Betroffen ist die Verbindungsrampe beim Knoten Graz Ost von der A2 in Richtung Klagenfurt auf den A2-Zubringer Graz Ost in Richtung Liebenau. Die Verkehrsmeldung wurde um 17.25 Uhr ausgegeben. Demnach sind aufgrund des Lkw-Unfalls aktuell alle Fahrstreifen auf der betroffenen Rampe gesperrt. Ein Vorbeifahren an der Unfallstelle ist laut Asfinag möglich. Vermutlich bis 19.30 Uhr werden die Behinderungen laut aktuellen Informationen noch andauern. Zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten liegen aktuell keine weiteren Informationen vor. Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.