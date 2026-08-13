Baubewilligung erteilt: Frohnleiten bekommt neue Eishalle

Grünes Licht für die neue Eishalle in Frohnleiten: Die Baubewilligung wurde erteilt. Bereits zur Wintersaison 2026/27 soll auf der neuen Eisfläche wieder Betrieb herrschen.

Die neue Eishalle in Frohnleiten hat eine wichtige Hürde genommen: Die Stadtgemeinde hat die Baubewilligung für das Projekt erteilt. Läuft alles nach Plan, sollen Eishockey, Eiskunstlauf, Eisstockschießen und Publikumslauf bereits in der Wintersaison 2026/27 wieder möglich sein.

Platz für rund 100 Zuschauer

Der Bauantrag war am 10. Juli eingebracht worden. Nach der Prüfung und der Bauverhandlung stellte die Stadtgemeinde mit 12. August einen positiven Baubescheid aus. Hinter dem Projekt steht Investorin Elitsa Polizoeva mit ihrer IFF Immobilienbesitz GmbH. Geplant ist eine rund 2.500 Quadratmeter große Traglufthalle. Neben der Eisfläche sollen drei Spielerkabinen und zwei Sanitärbereiche entstehen. Für Besucher ist eine Fläche mit Sitz- und Stehplätzen für rund 100 Personen vorgesehen.

Standort beim Sport- und Freizeitpark

Errichtet werden soll die Eishalle auf einem Grundstück direkt neben dem Sport- und Freizeitpark. Die Fläche wird von der Stadtgemeinde Frohnleiten zur Verfügung gestellt. Die notwendige Infrastruktur sowie ausreichend Parkplätze seien bereits vorhanden. Bürgermeister Johannes Wagner erinnert daran, dass die Schließung der bisherigen Eishalle zwar wirtschaftlich notwendig, aber keine einfache Entscheidung gewesen sei. Die Gemeinde habe sich bereits Ende 2025 dazu bekannt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine neue Eisfläche zu unterstützen. Mit der Bereitstellung des Grundstücks und der Abwicklung des Bauverfahrens sei dieser Beitrag geleistet worden. Aus Sicht der Stadt stehe einem Baustart nun nichts mehr im Weg.

Eröffnung für Wintersaison geplant

Investorin Elitsa Polizoeva will nun die weiteren Schritte einleiten. Ziel ist es, die neue Eishalle rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison 2026/27 eröffnen zu können. Der Sport- und Freizeitpark wurde bereits zu Beginn des Sommers um eine neue Ballsporthalle erweitert, in der unter anderem Padel-Tennis und Badminton möglich sind. Mit der geplanten Eishalle soll das Sportangebot am Standort weiter ausgebaut werden.