Tödliche Kollision auf A2 bei Graz: 24-Jähriger stirbt nach Lkw-Unfall

Auf der A2 bei Graz kam es Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall: Ein 24-Jähriger aus der Südoststeiermark prallte mit seinem Auto gegen einen Sattelanhänger. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die A2 war nach dem tödlichen Unfall in Fahrtrichtung Wien bis 20.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau.

Die A2 war nach dem tödlichen Unfall in Fahrtrichtung Wien bis 20.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau.

Wie 5 Minuten bereits am Donnerstagabend berichtete, kam es im Bereich des Knotens Graz Ost zu Verkehrsbehinderungen nach einem gemeldeten Lkw-Unfall. Nun hat die Landespolizeidirektion Steiermark Details zu dem Verkehrsunfall bekannt gegeben, der sich gegen 18.30 Uhr auf der A2 in Raaba-Grambach ereignete. Laut Polizei kollidierte ein 24-jähriger Autofahrer „mit dem Heck eines Sattelanhängers und erlitt dabei tödliche Verletzungen“. Ob die zuvor gemeldete Sperre beim Knoten Graz Ost mit diesem Unfall zusammenhing, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Lkw hielt wegen Reifenpanne an

Kurz vor dem Unfall bemerkte ein 63-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges aus Belarus vor sich einen Lkw mit polnischem Kennzeichen. Dieser hatte laut Polizei „augenscheinlich aufgrund einer Reifenpanne angehalten“. Der 63-Jährige wollte helfen. Dafür brachte er sein Sattelkraftfahrzeug „zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand“.

Autolenker prallt ins Heck

Wenig später kam es zum folgenschweren Zusammenstoß. Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr mit seinem Wagen in Richtung des stehenden Sattelanhängers. Laut Polizei prallte das Auto „frontal gegen das Heck des Sattelanhängers“. Der Lenker erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der verständigte Notarzt konnte um 19.03 Uhr „nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen“.

Auf der A2 bei Raaba-Grambach kam es Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger starb nach der Kollision mit einem Sattelanhänger.

Ermittlungen laufen

Beim 63-jährigen Lenker führte die Polizei anschließend eine Atemalkoholuntersuchung durch. Diese verlief negativ. „Weitere Erhebungen der Unfallumstände laufen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Auch die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Feldkirchen standen mit insgesamt 34 Einsatzkräften im Einsatz.

A2 lange gesperrt

Nach dem Unfall musste die A2 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte laut Polizei von 18.33 Uhr bis 20.30 Uhr. Dadurch habe sich „ein erheblicher Rückstau“ gebildet. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es nicht. In weiterer Folge richtete die Asfinag eine Umleitung ein.