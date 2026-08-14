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Das Bild auf 5min.at zeigt das LKH Feldbach.
Der 68-jährige Fußgänger wurde nach dem Unfall ins LKH Feldbach gebracht.
St. Marein bei Graz
14/08/2026
Ins LKH eingeliefert

Unfall in St. Marein: 68-Jähriger Fußgänger von Auto erfasst

In St. Marein bei Graz wurde am Freitagmorgen ein 68-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt ins LKH Feldbach gebracht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Gegen 7.10 Uhr kam es am Freitag, 14. August 2026, im Ortsgebiet von St. Marein bei Graz zu dem Unfall. Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung betrat die Fahrbahn der Mareinerstraße (L305). Zur selben Zeit war dort ein 39-jähriger Pkw-Lenker unterwegs. Er stammt aus dem Bezirk Südoststeiermark. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Wagen in Richtung Laßnitzhöhe. Dabei erfasste das Fahrzeug den 68-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert.

Ins Spital gebracht

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst versorgte den 68-Jährigen. Anschließend wurde er in das LKH Feldbach eingeliefert. Nähere Angaben zu seinen Verletzungen machte die Polizei nicht. Der 39-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

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