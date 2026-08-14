Unfall in St. Marein: 68-Jähriger Fußgänger von Auto erfasst

In St. Marein bei Graz wurde am Freitagmorgen ein 68-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt ins LKH Feldbach gebracht.

Gegen 7.10 Uhr kam es am Freitag, 14. August 2026, im Ortsgebiet von St. Marein bei Graz zu dem Unfall. Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung betrat die Fahrbahn der Mareinerstraße (L305). Zur selben Zeit war dort ein 39-jähriger Pkw-Lenker unterwegs. Er stammt aus dem Bezirk Südoststeiermark. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Wagen in Richtung Laßnitzhöhe. Dabei erfasste das Fahrzeug den 68-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert.

Ins Spital gebracht

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst versorgte den 68-Jährigen. Anschließend wurde er in das LKH Feldbach eingeliefert. Nähere Angaben zu seinen Verletzungen machte die Polizei nicht. Der 39-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.