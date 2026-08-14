Betrug mit teuren Handys: Vier Hauptverdächtige in Graz festgenommen

In Graz ist die Polizei einer mutmaßlich organisierten Tätergruppe auf die Spur gekommen. Nach Ladendiebstählen sollen die Verdächtigen auf Betrug mit teuren Handys umgestiegen sein. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei nahm nach umfangreichen Ermittlungen mehrere Verdächtige in Graz fest. Der Schaden durch die mutmaßliche Betrugsmasche liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei nahm nach umfangreichen Ermittlungen mehrere Verdächtige in Graz fest. Der Schaden durch die mutmaßliche Betrugsmasche liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Am Anfang der Ermittlungen standen gewerbsmäßige Ladendiebstähle in der Steiermark. Zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 26 und 28 Jahren sowie weitere Verdächtige sollen daran beteiligt gewesen sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz begann das Kriminalreferat Graz mit verdeckten Beobachtungen. Dabei stellten die Ermittler fest, dass die Gruppe ihre Vorgehensweise offenbar geändert hatte: Statt Ladendiebstählen rückten nun betrügerisch angemeldete, hochpreisige Mobiltelefone in den Mittelpunkt.

Verträge auf Raten

Laut Polizei warb die Gruppe dafür ukrainische Landsleute an und fuhr mit ihnen zu Grazer Einkaufszentren. Sogenannte „Dolmetscher“ begleiteten die Personen in die Geschäfte, während die mutmaßlichen Haupttäter im Hintergrund blieben und Anweisungen gaben. Die Verträge für die teuren Handys wurden auf Ratenzahlung abgeschlossen, obwohl laut Polizei klar gewesen sein soll, dass die Raten nicht bezahlt werden. Einen Großteil der neuen Geräte sollen anschließend die Hauptverdächtigen übernommen haben, während Anwerber und Vermittler eine kleine Entlohnung erhielten.

Festnahme in Graz

Am 10. und 11. August 2026 verstärkte das Kriminalreferat Graz die Überwachung. Unterstützt wurden die Ermittler von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Steiermark, einem Polizeidrohnenpiloten und Diensthunden. Ein 22-Jähriger ging mit zwei Landsleuten im Alter von 39 und 66 Jahren in einen Shop: Eine Anmeldung scheiterte wegen fehlender Bonität, eine zweite gelang. Das dabei erhaltene Handy soll der 22-Jährige anschließend im Außenbereich an die 26- und 28-jährigen Hauptverdächtigen übergeben haben, woraufhin die Polizei vor dem Einkaufszentrum alle Beteiligten festnahm.

Tausende Euro sichergestellt

Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Hauptverdächtigen fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld. In seinem Auto wurden außerdem Ausweise weiterer Anwerber und auf andere Personen ausgestellte Verträge entdeckt. Auch bei einer Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse stellte die Polizei weiteres Beweismaterial sicher. Die Festgenommenen zeigten sich bei den Einvernahmen teilweise geständig.

Ermittlungen laufen

Vier Hauptverdächtige im Alter von 22, 26, 28 und 28 Jahren werden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden dürfte laut Landespolizeidirektion Steiermark im sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Damit ist der Fall allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen der Grazer Kriminalisten dauern an.