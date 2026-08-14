Brand in Graz: Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

In der Theodor-Storm-Straße in Graz hat es Freitagfrüh in einem Zubau beziehungsweise Carport gebrannt. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben.

Freitagfrüh, dem 14. August, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Brand in der Theodor-Storm-Straße gerufen. Das Feuer war in einem Zubau beziehungsweise Carport ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit mehreren Fahrzeugen an. Wie es zu dem Brand gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Brand wurden auch zwei Personen dem Rettungsdienst übergeben. Bei ihnen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Berufsfeuerwehr schreibt dazu: „Zwei Personen wurden – mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung – dem Rettungsdienst übergeben.“ Weitere Angaben zu ihrem Zustand wurden nicht gemacht.

Feuer gestoppt

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnobjekt konnte verhindert werden. Entscheidend war laut Berufsfeuerwehr der rasche Einsatz der Mannschaft. „Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnobjekt verhindert werden.“ Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 23 Mann der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz.