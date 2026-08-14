Pizzaiolo in Graz insolvent: Betreiberfirma schlittert in den Konkurs

Pizzaiolo ist vielen Grazern ein Begriff. Jetzt steckt die Betreiberfirma der beiden Lokale am Karmeliterplatz und Dietrichsteinplatz in finanziellen Schwierigkeiten. Rund 166.000 Euro stehen offen.

Wie nun bekannt wurde, wurde über das Vermögen der H&T Gastronomiebetriebs GmbH bereits am 6. August 2026 ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt zwei beliebte Grazer Pizzerien unter dem Namen „Pizzaiolo“ – mit Standorten am Karmeliterplatz und am Dietrichsteinplatz. Neun Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) dürften sich die Verbindlichkeiten auf rund 166.000 Euro belaufen.

Kosten fraßen mit

Der Grund für die finanzielle Schieflage liegt laut AKV in mehreren Entwicklungen. In den vergangenen Monaten gingen die Umsätze zurück. Gleichzeitig wurden Miete, Energie und Wareneinsatz teurer. Damit wurde nicht nur der Pizzateig, sondern vor allem der wirtschaftliche Spielraum dünner. Auf die höheren Kosten reagierte das Unternehmen mit Preiserhöhungen bei Speisen und Getränken. Doch diese Rechnung ging laut AKV nicht auf. Die höheren Preise hätten insgesamt dazu geführt, dass weniger Umsatz erzielt werden konnte. So geriet die Betreiberfirma schließlich weiter unter Druck.

Ofen bleibt an?

Ein endgültiges Aus für die beiden Grazer Lokale ist damit aber noch nicht besiegelt. Laut AKV wird eine Fortführung des Unternehmens angestrebt. Wie diese konkret aussehen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zu möglichen Änderungen an den beiden Standorten wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Frist bis September

Gläubiger können ihre Forderungen bis 15. September 2026 anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Grazer Rechtsanwalt Michael Axmann bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 29. September 2026 angesetzt. Forderungen können laut AKV bereits jetzt über den Kreditorenverband angemeldet werden.