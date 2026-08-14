Nach Führungswechsel: Rotes Kreuz Steiermark startet Reformprozess

Beim Roten Kreuz Steiermark stehen Veränderungen an. Nach dem Führungswechsel startet die Organisation einen breit angelegten internen Dialog- und Reformprozess. Dabei sollen unter anderem Strukturen, Zuständigkeiten und die finanzielle Situation genau unter die Lupe genommen werden.

Reformauftrag bleibt bestehen

In den vergangenen Tagen fanden vier Sitzungen mit dem Präsidium, Bezirksstellenleitungen, Mitgliedern des Verbandsausschusses und Ortsstellenleitungen statt. Besprochen wurden die aktuelle Lage sowie die nächsten Schritte. Der bereits 2024 formulierte Reformauftrag soll trotz des Führungswechsels weitergeführt werden. Im Fokus stehen laut Aussendung Transparenz, Vertrauen und Wertschätzung. Gleichzeitig sollen die regionalen Strukturen gestärkt, interne Abläufe weiterentwickelt und eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt werden. Amtsführender Präsident Michael Gruber kündigt zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme an. Strukturen, Prozesse, Zuständigkeiten und finanzielle Rahmenbedingungen sollen geprüft werden, bevor konkrete Entscheidungen getroffen werden. „Wir beginnen nicht von vorne. Es gibt Vorarbeiten und einen klaren Reformauftrag. Jetzt geht es darum, daraus konkrete Maßnahmen zu machen“, so Gruber. Im Mittelpunkt stehe zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme. Strukturen, Prozesse, Zuständigkeiten und finanzielle Rahmenbedingungen sollen geprüft und notwendige Entscheidungen auf einer nachvollziehbaren Grundlage vorbereitet werden. Dieser Ansatz wurde auch gegenüber dem Verbandsausschuss dargestellt. Zuerst die Lage vollständig erfassen, Wissen aus der Organisation einbeziehen und danach Entscheidungen sorgfältig vorbereiten.

Rotes Kreuz auf Steiermark-Tour

Ein wichtiger Teil des Reformprozesses betrifft die Bezirke und Ortsstellen. Diese sollen künftig stärker eingebunden werden. Auch die Informationswege innerhalb der Organisation sollen verbessert werden. Dafür startet in den kommenden Wochen die „Steiermark-Tour 2026“. Gruber und der Zentralbetriebsrat wollen dabei direkt in die Rotkreuz-Bezirke kommen und mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch treten. Thematisiert werden sollen insbesondere die aktuelle finanzielle Situation, die Gründe für die wirtschaftliche Entwicklung sowie notwendige Reformen und strukturelle Veränderungen. Mitarbeiter sollen zudem die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen und eigene Anregungen einzubringen. „Wir wollen die aktuelle Situation nicht aus der Distanz erklären. Wir gehen in die Bezirke, informieren vor Ort, hören zu und diskutieren miteinander. Herausforderungen müssen offen angesprochen und notwendige Entscheidungen nachvollziehbar erklärt werden“, so Gruber.

Mehrere Schritte geplant

Für die kommenden Monate sieht das Präsidium mehrere Schritte vor. Zunächst sollen Stabilität und Handlungsfähigkeit gesichert werden. Anschließend will man Vertrauen und Verlässlichkeit stärken und auf dieser Basis notwendige Entscheidungen treffen sowie eine Zukunftsagenda erarbeiten. „Es geht jetzt nicht um einzelne Personen oder Gruppen. Es geht um das gesamte Rote Kreuz Steiermark“, betont Gruber. Den weiteren Reformweg wolle man transparent und gemeinsam mit den hauptberuflichen sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern gestalten.