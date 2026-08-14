Weniger Beton, mehr Bäume: Millionenförderung für drei Grazer Projekte

Graz bekommt für drei Projekte zur Begrünung und Klimaanpassung eine Millionenförderung. Fast 3,9 Millionen Euro fließen in mehr Bäume, weniger versiegelte Flächen und neue Aufenthaltsräume.

Drei große Grazer Projekte zur klimafitten Gestaltung des öffentlichen Raums erhalten finanzielle Unterstützung von EU und Land Steiermark.

Drei große Grazer Projekte zur klimafitten Gestaltung des öffentlichen Raums erhalten finanzielle Unterstützung von EU und Land Steiermark.

Drei große Grazer Projekte zur klimafitten Gestaltung des öffentlichen Raums erhalten finanzielle Unterstützung von EU und Land Steiermark. Insgesamt fließen 3,871 Millionen Euro in die Neugestaltung des Tummelplatzes, die „Grüne Meile“ Kaiserfeldgasse und den neuen Park in der Daungasse.

Millionenförderung für mehr Grün

Von der gesamten Fördersumme stammen knapp 3,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Weitere 774.200 Euro steuert das Land Steiermark bei. Die übrigen Projektkosten übernimmt die Stadt Graz. Bei allen drei Vorhaben stehen zusätzliche Bäume und Grünflächen, mehr Schatten sowie die Entsiegelung von Flächen im Mittelpunkt. Auch Regenwasser soll künftig besser vor Ort versickern können. „Dass gleich drei große Grazer Projekte gefördert werden, zeigt auch: Gute, vorausschauende Planung zahlt sich aus und bringt am Ende mehr Lebensqualität für alle Grazer“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Tummelplatz wird umgestaltet

Am Tummelplatz und in den angrenzenden Bereichen wird auf insgesamt 5.166 Quadratmetern umgebaut. Zusätzliche Bäume, entsiegelte Flächen und das Schwammstadtprinzip sollen für ein angenehmeres Klima sorgen. Außerdem sind ein Wasserspiel, ein Trinkbrunnen sowie neue Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 7,35 Millionen Euro. 1,2 Millionen Euro kommen von der EU, weitere 300.000 Euro vom Land.

Mehr Platz für Bäume in der Kaiserfeldgasse

Auch die „Grüne Meile Kaiserfeldgasse“ wird gefördert. Auf einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern sollen vor allem die Bedingungen für die bestehende Lindenallee verbessert werden. Baumstandorte werden vergrößert und entsiegelt, die Wasserversorgung verbessert und zusätzliche Bäume gepflanzt. Das Projekt kostet rund sechs Millionen Euro. Davon übernehmen EU und Land zusammen 1,5 Millionen Euro.

Neuer Park mit rund 60 Bäumen

Das dritte Projekt entsteht zwischen Daungasse und Eggenberger Straße. Dort ist ein rund 11.000 Quadratmeter großer öffentlicher Stadtteilpark geplant. Rund 60 neue Bäume sollen gepflanzt, 13 bestehende erhalten werden. Vorgesehen sind außerdem ein inklusiver Kinderspielplatz, Sport- und Bewegungsflächen, Wiesen und Blühsträucher sowie Trinkbrunnen und beschattete Aufenthaltsbereiche. Für den Park sind Projektkosten von rund 2,013 Millionen Euro veranschlagt. Die EU beteiligt sich mit 696.800 Euro, das Land Steiermark mit weiteren 174.200 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert