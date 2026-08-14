Neuer Steirerkrimi: „STEIRERFLUCHT“ wird in Graz gedreht

Graz wird erneut zur Kulisse für einen Steirerkrimi: Der neue Film „STEIRERFLUCHT“ wird an mehreren Schauplätzen in der Stadt gedreht. Die Produktion erhält dafür eine Förderung von 20.000 Euro.

Graz wird erneut zur Filmkulisse: Für die Produktion des Spielfilms „STEIRERFLUCHT“ hat der Grazer Stadtsenat eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro beschlossen.

Graz wird erneut zur Filmkulisse: Für die Produktion des Spielfilms „STEIRERFLUCHT“ hat der Grazer Stadtsenat eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro beschlossen.

Graz wird erneut zur Filmkulisse: Für die Produktion des Spielfilms „STEIRERFLUCHT“ hat der Grazer Stadtsenat eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro beschlossen. Das Geld geht an die ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft.

Dreharbeiten an mehreren Orten in Graz

Der neue Steirerkrimi soll an verschiedenen Schauplätzen in der steirischen Landeshauptstadt entstehen. Für die Dreharbeiten werden laut Stadt Graz auch Betriebsstätten und Hotels genutzt. Damit wird Graz nicht nur als Kulisse, sondern auch als Produktionsstandort in den Film eingebunden. Der Stadtsenat stimmte der Förderung in Höhe von 20.000 Euro einstimmig zu. Nach der Fertigstellung soll „STEIRERFLUCHT“ zur Hauptsendezeit sowohl im ORF als auch in der ARD gezeigt werden. Darüber hinaus ist eine internationale Verwertung des Films vorgesehen.