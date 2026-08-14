Abschied nach wenigen Monaten: Ryan Fosso verlässt Sturm Graz

Ryan Fosso verlässt den SK Sturm Graz nach nur wenigen Monaten wieder. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu Standard Lüttich nach Belgien.

Der SK Puntigamer Sturm Graz verliert einen Mittelfeldspieler: Ryan Fosso wechselt mit sofortiger Wirkung zu Standard Lüttich in die belgische Jupiler Pro League. Der 24-jährige Kameruner war erst im Jänner nach Graz gekommen.

20 Einsätze für Sturm

Fosso kam im Winter von Fortuna Sittard nach Graz und absolvierte seither insgesamt 20 Spiele für den SK Sturm. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Tore und ein Assist. Nun führt sein Weg nach Belgien zu Standard Lüttich. Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt, dass Fosso mit dem Wunsch nach einer Veränderung an den Verein herangetreten sei, um die Chance auf mehr Spielzeit zu erhalten. Der Verein habe diesem Wunsch entsprochen und mit Standard Lüttich eine Einigung erzielt.

Ryan Fosso verlässt den SK Sturm

Der Nationalspieler Kameruns blickt trotz seiner kurzen Zeit in Graz positiv auf seine Zeit beim Klub zurück. Er habe sich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt und wolle nun bei seiner neuen Station die nächste Herausforderung annehmen. Fosso verabschiedet sich damit nach rund einem halben Jahr wieder von Sturm Graz und setzt seine Karriere künftig in Belgien fort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert