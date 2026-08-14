Weiterer Motorradunfall: 19-Jähriger schwer verletzt

Gegen 17.30 Uhr kam der 19-Jährige auf der B64, der Rechberg Straße, in Frohnleiten zu Sturz. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 19-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve, rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

19-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Die Rettungskette wurde durch Ersthelfer aus dem Bezirk Graz-Umgebung in Gang gesetzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C17 in das LKH Graz geflogen. Die B64 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten etwa eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen das Österreichische Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Frohnleiten, die Polizei sowie der Rettungshubschrauber C17.