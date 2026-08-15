Autofahrer übersehen einander – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer konnte am Freitagnachmittag in Graz einen Zusammenstoß gerade noch verhindern – und wurde trotzdem schwer verletzt. Der 61-Jährige stürzte bei einer Notbremsung.

Ein Zusammenstoß zweier Autos hat am Freitagnachmittag (14. August) in Graz auch für einen nachkommenden Motorradfahrer schwere Folgen gehabt. Der 61-Jährige leitete noch eine Notbremsung ein und verhinderte damit eine Kollision – kam dabei allerdings zu Sturz und verletzte sich schwer.

Autofahrer dürften einander übersehen haben

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr auf der Waltendorfer Hauptstraße. Ein 31-jähriger Grazer war stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in eine Tiefgarage abbiegen, wie die Polizei informiert. Dabei kam ihm ein 73-jähriger Autofahrer entgegen, hinter dem der 61-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark nachfuhr. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Nach Angaben der Polizei dürften die beiden Autofahrer einander übersehen haben. Der 73-Jährige leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto aber nicht mehr verhindern.

Motorradfahrer schwer verletzt

Auch der dahinter fahrende Motorradfahrer musste stark abbremsen. Er konnte dadurch zwar einen Zusammenstoß mit dem Auto vor ihm verhindern, stürzte jedoch mit seinem Motorrad – mit bösen Folgen. Der 61-Jährige erlitt nämlich laut Polizei schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Graz. Die beiden beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Alkotests verliefen bei allen Beteiligten negativ.