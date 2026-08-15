16-Jähriger schwer verletzt: E-Scooter nach Unfall im Innenhof versteckt

In der Nacht auf Samstag, 15. August 2026, kam ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 12-Jähriger, der sich ebenfalls auf dem Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt.

Gegen 3.45 Uhr war ein 16-Jähriger gemeinsam mit einem 12-Jährigen auf einem E-Scooter auf der Idlhofgasse in Graz/Gries in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Nach Angaben des 12-Jährigen sollen die beiden mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h gefahren sein. Als der 16-Jährige plötzlich beschleunigt habe, habe sich der 12-Jährige nach vorne gelehnt. In weiterer Folge verlor der 16-Jährige das Gleichgewicht, woraufhin beide zu Sturz kamen.

Zu zweit auf E-Scooter: Nächtliche Fahrt endet mit schwerem Sturz

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 12-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Roten Kreuz in die Kinderklinik Graz eingeliefert. Die beiden Jugendlichen waren mit einem E-Scooter unterwegs, der eine Bauartgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen kann. Die beiden hatten ihn nach dem Unfall im Innenhof eines Wohnhauses versteckt. Am E-Scooter entstand Sachschaden.