Bis zu Sechs-Minuten-Takt geplant: Ausbau der Linie 1 schreitet voran

Beim Ausbau der Grazer Linie 1 stehen die nächsten Arbeiten an. Von 17. bis 21. August wird in der Hilmteichstraße auch nachts gearbeitet. Autofahrer müssen weiterhin mit geänderten Verkehrsführungen rechnen.

Von 17. bis 21. August 2026 wird in der Hilmteichstraße auch nachts gearbeitet. Während der Bauarbeiten gelten weiterhin geänderte Verkehrsführungen.

Von 17. bis 21. August 2026 wird in der Hilmteichstraße auch nachts gearbeitet. Während der Bauarbeiten gelten weiterhin geänderte Verkehrsführungen.

Beim zweigleisigen Ausbau der Grazer Straßenbahnlinie 1 gehen die Arbeiten in die nächste Runde. Von 17. bis 21. August 2026 wird in der Hilmteichstraße auch nachts gearbeitet. Während der Bauarbeiten gelten weiterhin geänderte Verkehrsführungen.

Ausbau für dichteren Straßenbahn-Takt

Bereits Anfang Mai starteten die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1. Damit soll die Voraussetzung geschaffen werden, künftig Straßenbahn-Intervalle von bis zu sechs Minuten zu ermöglichen. Das Projekt wird in mehreren Etappen umgesetzt. Der erste Abschnitt in der südlichen Hilmteichstraße wird von Mai bis November 2026 bearbeitet. Weitere Bauabschnitte folgten beziehungsweise folgen seit Juli und August.

Diese Verkehrsregeln gelten

Während der Arbeiten wird die Hilmteichstraße ab der Hilmgasse von Süden nach Norden als Einbahn geführt. Vom LKH kommend kann nur Richtung Norden gefahren werden, eine Einfahrt in die Hilmgasse ist nicht möglich. Auch die Hilmgasse ist als Einbahn eingerichtet – dort geht es Richtung Osten. Von der Mariatroster Straße kann eingefahren werden, die Rückfahrt in diese Richtung ist allerdings nicht möglich. Die Mariatroster Straße selbst bleibt in beiden Richtungen befahrbar. Nicht möglich ist jedoch das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts.

Weitere Arbeiten entlang der Linie

Parallel dazu erneuern die Holding Graz Linien die bestehende Gleistrasse zwischen St. Johann und Wagnesweg. Dort werden unter anderem neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt, Haltestellen modernisiert sowie Brücken erneuert. Zudem entsteht ein neues Unterwerk.