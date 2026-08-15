Über 35 Grad: So viele „Wüstentage“ gab es heuer schon in Graz

Der Sommer 2026 lässt Graz ordentlich schwitzen: Am Lendplatz wurden bereits elf Tage mit mehr als 35 Grad gemessen. Die Zahl der Hitzetage und Tropennächte erreicht außergewöhnlich hohe Werte.

Der Sommer 2026 bringt Graz außergewöhnlich viele heiße Tage. Besonders deutlich zeigt sich das am Lendplatz: Dort wurden heuer bereits elf Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad registriert. Auch bei Hitzetagen und Tropennächten fallen die bisherigen Werte hoch aus.

Bereits 48 Hitzetage gemessen

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, verzeichnete die Messstation am Lendplatz bis Mitte August bereits 83 Sommertage mit mehr als 25 Grad. An 48 Tagen stieg das Thermometer sogar über die 30-Grad-Marke. Damit wurde bereits Mitte August der bisherige Grazer Rekord aus dem Jahr 2003 übertroffen. Damals waren im gesamten Jahr 41 Tage mit mehr als 30 Grad gezählt worden.

Elf sogenannte „Wüstentage“

Besonders auffällig ist die Zahl der extrem heißen Tage. An bereits elf Tagen wurden am Lendplatz mehr als 35 Grad gemessen. Solche Tage werden auch als „Wüstentage“ bezeichnet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 gab es davon drei, 2023 und 2024 keinen einzigen. Auch nachts macht sich die Hitze bemerkbar. 28 Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fiel, wurden heuer am Lendplatz bereits registriert.

Stadt setzt auf mehr Abkühlung

Die Stadt Graz will mit Begrünung, Schatten und Wasser gegen die zunehmende Hitze vorgehen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner verweist dabei unter anderem auf die geplante Neugestaltung des Tummelplatzes. Dort soll das sogenannte Schwammstadt-Prinzip zum Einsatz kommen. Regenwasser wird dabei im Untergrund gespeichert und steht den Bäumen länger zur Verfügung. Gleichzeitig soll das System zur Kühlung der Umgebung beitragen. Auch am Lendplatz wurde dieses Prinzip bereits eingesetzt.