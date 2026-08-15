31.000 Euro Förderung für psychosoziale Angebote in Graz

Die Stadt Graz unterstützt psychosoziale Angebote mit 31.000 Euro. Die Förderung geht an den Verein „Achterbahn“, der Menschen mit psychischen Belastungen begleitet und verschiedene Gruppenangebote organisiert.

Die Stadt Graz unterstützt den Verein „Achterbahn“ auch im Jahr 2026 finanziell. Der Stadtsenat hat einstimmig eine Basisförderung in Höhe von 31.000 Euro beschlossen. Damit sollen psychosoziale Unterstützungsangebote weitergeführt werden.

Unterstützung für Menschen mit psychischen Belastungen

Der Verein „Achterbahn – Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit – Steiermark“ ist seit 2006 aktiv und richtet sich an Menschen mit psychischen Belastungen. In Graz werden unter anderem Selbsthilfe-, Freizeit- und Kreativgruppen sowie ein Gartenprojekt angeboten. Der Austausch findet freiwillig und vertraulich statt und wird von sogenannten Peers begleitet.

Mehr als 3.600 Kontakte im Vorjahr

Mit den 31.000 Euro sollen insbesondere die Koordination und Begleitung der verschiedenen Angebote finanziert und deren Fortführung gesichert werden. Laut Angaben des Vereins wurden im vergangenen Jahr bei insgesamt 304 Einheiten 3.673 Kontakte verzeichnet. Der Grazer Stadtsenat stimmte der Förderung einstimmig zu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert