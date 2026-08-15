Graz investiert in Jugend: Neues Pfadfinderheim wird gefördert

Die Stadt Graz investiert 81.300 Euro in zwei Projekte für Kinder und Jugendliche. Gefördert werden die Renovierung eines neuen Pfadfinderheims sowie ein Bildungsangebot rund um Menschenrechte und Zivilcourage.

Die Stadt Graz unterstützt zwei Projekte für Kinder und Jugendliche mit insgesamt 81.300 Euro. Geld fließt sowohl in ein neues Pfadfinderheim im Leechwald als auch in ein Bildungsprojekt zum Thema Menschenrechte. Der Stadtsenat fasste die entsprechenden Beschlüsse einstimmig.

75.000 Euro für neues Pfadfinderheim

Den größten Teil der Förderung erhält die Pfadfinder*innengruppe Graz 2. Insgesamt 75.000 Euro stellt die Stadt für die Renovierung ihres neuen Heims im Leechwald zur Verfügung. Das Gebäude soll künftig als Standort für die Kinder- und Jugendarbeit der Gruppe dienen. Ab Herbst beziehungsweise Winter 2026 sollen dort regelmäßig Heimstunden für Kinder und Jugendliche stattfinden.

Menschenrechte im Alltag

Weitere 6.300 Euro gehen an das Projekt „Kenne deine Rechte – Menschenrechte online“ des European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC-Graz). Das Angebot richtet sich an Jugendliche und soll Wissen über Menschenrechte und deren Bedeutung im Alltag vermitteln. Gleichzeitig stehen die Förderung von Zivilcourage und die Aufklärung über Vorurteile im Mittelpunkt. Beide Förderungen wurden vom Grazer Stadtsenat einstimmig beschlossen.