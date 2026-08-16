86-Jährige beschleunigt bei „Grün“ – und kracht in E-Bikerin

Am Samstag zu Mittag kam es in Graz-Andritz zu einem Unfall. Wie die Polizei informiert, passierte das Unglück gegen 12.25 Uhr an der Kreuzung Weinzöttlstraße und Andritzer Reichsstraße. Dort wollte eine 86-jährige Grazerin mit ihrem Auto geradeaus über die Kreuzung fahren. Gegenüber der Polizei gab sie später an, ein blinkendes Grünlicht gesehen und deshalb noch beschleunigt zu haben. Zur selben Zeit fuhr eine 64-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem E-Bike über die dortige Radfahrerüberfahrt. Ihre Ampel zeigte laut Polizei Grün.

Pkw-Ampel dürfte bereits Rot gezeigt haben

Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Die 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Passanten und andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Die Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht. „Nach Angaben der 86-Jährigen sowie weiterer Passanten dürfte die Pkw-Lenkerin die Ampel für ihren Fahrstreifen verwechselt haben, da diese auf Rot geschalten war“, so die Polizei. Ihre eigene Ampel soll zu diesem Zeitpunkt bereits Rot gezeigt haben. An Auto und E-Bike entstand Sachschaden.