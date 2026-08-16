Plötzlich „schwarz vor Augen“: Schwerer Sturz am Schlossberg

Ein Ausflug auf den Schlossberg endete für eine 35-jährige Grazerin am Samstag in der Nacht böse. Sie stürzte und wurde schwer verletzt.

Einer 35-Jährigen soll plötzlich schwarz vor Augen geworden sein – kurz darauf stürzte sie von einem Plateau am Grazer Schlossberg. Aber der Reihe nach: Der Unfall ereignete sich am Samstag (15. August) gegen 23 Uhr auf der Westseite des Schlossbergs. Laut Polizei hielt sich die 35-jährige Grazerin auf einem Plateau auf. Zwei Zeuginnen berichteten, dass die Frau auf einer Brüstung gesessen habe.

Plötzlich wurde ihr schwarz vor Augen

Doch dann passierte es: Plötzlich stürzte die 35-Jährige hinunter. Als die beiden Zeuginnen anschließend mit ihr sprachen, soll die Verletzte erklärt haben, dass ihr unmittelbar vor dem Sturz schwarz vor Augen geworden sei. Für die Bergung rückten die Berufsfeuerwehr Graz, das Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei aus. Die Einsatzkräfte sicherten die schwer verletzte Frau und brachten sie anschließend ins Landeskrankenhaus Graz.