1:0 – Sturm Graz feierte knappen Heimsieg gegen Altach

Sturm Graz feiert einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Altach. Nach schwieriger erster Hälfte steigerten sich die Schwarz-Weißen deutlich, ehe Seedy Jatta für die Entscheidung sorgte.

. Die Schwarz-Weißen setzten sich in Liebenau mit 1:0 gegen den SCR Altach durch.

. Die Schwarz-Weißen setzten sich in Liebenau mit 1:0 gegen den SCR Altach durch.

Der SK Sturm Graz hat seinen Bundesliga-Heimauftakt erfolgreich gestaltet. Die Schwarz-Weißen setzten sich in Liebenau mit 1:0 gegen den SCR Altach durch. Seedy Jatta sorgte in der 78. Minute für den entscheidenden Treffer.

Khudyakov hält Sturm im Spiel

In der ersten Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start. Altach kam mehrfach gefährlich vor das Grazer Tor, scheiterte jedoch immer wieder an Daniil Khudyakov. Der Sturm-Keeper zeigte mehrere starke Paraden und hatte großen Anteil daran, dass es torlos in die Pause ging.

Sturm steigert sich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Grazer deutlich druckvoller. Sturm übernahm zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. In der 68. Minute jubelte Seedy Jatta bereits über das vermeintliche 1:0, der Treffer wurde nach VAR-Überprüfung jedoch aberkannt.

Jatta führt Sturm zum Sieg

Zehn Minuten später durfte Jatta endgültig feiern: Nach der zwölften Grazer Ecke stieg der 23-Jährige am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. In der Schlussphase brachte Sturm den knappen Vorsprung sicher über die Zeit und sicherte sich vor 14.715 Zuschauer drei wichtige Bundesliga-Punkte.