Systemausfall bei SunExpress: Steirer berichten von Flughafen-Chaos in Antalya

Ein Systemausfall bei SunExpress sorgte am Samstag in Antalya für lange Wartezeiten und viel Frust. Auch Steirer waren betroffen und berichten gegenüber 5 Minuten von teilweise chaotischen Zuständen.

Ein technischer Ausfall bei SunExpress hat am Samstag, dem 15. August, am Flughafen Antalya in der Türkei für lange Warteschlangen und erhebliche Verzögerungen gesorgt. Betroffen waren auch Reisende auf dem Weg nach Graz. Gegenüber 5 Minuten schildern Passagiere lange Wartezeiten, fehlende Informationen und zunehmend angespannte Stimmung am Terminal. Auch in sozialen Medien berichteten Reisende diesbezüglich über Probleme.

Systemprobleme sorgten für lange Wartezeiten

Bereits am Samstagvormittag machten sich die technischen Probleme am Flughafen Antalya bemerkbar. Nach einem Bericht des türkischen Nachrichtenportals „Yeni Alanya“ kam es bereits ab den frühen Morgenstunden zu erheblichen Verzögerungen bei Check-in und Gepäckaufgabe. Hintergrund waren demnach Probleme mit der digitalen Infrastruktur von SunExpress im Zusammenhang mit einem Systemupdate. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten lange Warteschlangen im internationalen Terminal. Auch gegenüber 5 Minuten erklärt SunExpress auf Anfrage: „Eine technische Störung unserer Systeme hat am Morgen des 15. August den Check-in- und Boarding-Prozess vorübergehend beeinträchtigt. Betroffen waren Flüge im Zeitraum 4:30 – 8.40 Uhr MESZ. Leider kam es in der Folge zu Verspätungen und einzelnen Flugausfällen.“ Mittlerweile konnte die Störung behoben werden.

Steirer saßen in Antalya fest: „Wir tappten im Dunkeln“

Von den Problemen betroffen waren auch 5 Minuten Leser, die am Samstag mit SunExpress von Antalya zurück nach Graz fliegen wollten. Ihr Flug war ursprünglich für 16.10 Uhr angesetzt gewesen. Schon beim Check-in habe sich die Situation zugespitzt. Nach Angaben der Passagiere mussten sie dort mehr als zwei Stunden warten. Danach sei lange unklar gewesen, wann und von welchem Gate der Flug starten würde. „Wir tappten im Dunkeln und fühlten uns wie gestrandet am Flughafen“, schildert ein Betroffener gegenüber 5 Minuten. Die Stimmung unter den wartenden Reisenden sei mit zunehmender Dauer immer angespannter geworden.

Besonders die fehlenden Informationen hätten den Reisenden zugesetzt. „Das Schlimmste war, dass wir erst kurz vorher Bescheid bekommen haben, wo unser Gate ist“, berichtet der Passagier. Teilweise seien Menschen bereits mehr als zwölf Stunden unterwegs gewesen. Auch für Familien mit Kindern sei die Situation belastend gewesen. Im späteren Flug nach Graz hätten sich zahlreiche kleine Kinder befunden, die nach dem langen Reisetag bereits völlig erschöpft gewesen seien, berichtet der betroffene Passagier gegenüber 5 Minuten. Erst kurz vor dem geplanten Boarding hätten die Passagiere erfahren, dass sich der Abflug bis kurz vor 20 Uhr verzögern würde. SunExperss entschuldigt sich für jegliche Unannehmlichkeiten, betont jedoch, dass „unsere Gäste aus Österreich während der Wartezeit an den Flughäfen mit Verpflegung bzw. Verpflegungsgutscheinen versorgt wurden. Unser Kundenservice-Center hat Gäste bei Bedarf auf andere Flüge umgebucht.“

Mehr als vier Stunden später in Graz

Statt wie geplant um 18.05 Uhr landete die Maschine nach Angaben der betroffenen Passagiere schließlich erst gegen 22.17 Uhr in Graz – damit mehr als vier Stunden später als ursprünglich vorgesehen. Heute dürfte der Betrieb am Flughafen in Antalya allerdings wieder nach Plan laufen. „Dank des schnellen Eingreifens unserer Teams konnte das Problem rasch behoben werden, die Systeme laufen wieder normal und der Flugbetrieb hat sich mittlerweile stabilisiert“, bestätigt SunExpress auf Anfrage von 5 Minuten am Sonntag.

Flugverspätung: Welche Rechte haben betroffene Passagiere?

Bei längeren Flugverspätungen können Reisende je nach Flugstrecke, Dauer und Ursache Ansprüche nach den geltenden Fluggastrechten haben. Bei einer Ankunftsverspätung von mindestens drei Stunden kann unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel eine Ausgleichszahlung von bis zu 400 Euro pro Person zustehen. Entscheidend für eine Ausgleichszahlung ist unter anderem, wodurch die Verspätung verursacht wurde. Außergewöhnliche Umstände können einen Anspruch ausschließen. Rechnungen und Belege sollten Betroffene daher aufbewahren. „Betroffene Kunden können außerdem eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises beantragen. Das Kundenservice-Center von SunExpress steht dafür sowohl telefonisch als auch über das Kontaktformular zur Verfügung“, erklärt SunExpress in diesem Fall gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 10:49 Uhr aktualisiert