Wau! Neue SB-Hundewaschanlage eröffnet in Graz

In Graz eröffnet am 19. August eine neue Selbstbedienungs-Waschanlage für Hunde. Zum Start können Hundebesitzer das Angebot an zwei Eröffnungstagen kennenlernen und ausprobieren.

Für Grazer Hundebesitzer gibt es ab Mittwoch, 19. August, ein neues Angebot: In der Straßganger Straße eröffnet eine Selbstbedienungs-Waschanlage speziell für Hunde. Hinter dem neuen Standort steht der Anbieter „Buddy SB-Hundewaschanlage“.

Selbstbedienungs-Waschanlage für Hunde: Neuer Standort in Straßgang

Die Anlage befindet sich in der Straßganger Straße 378 im Grazer Bezirk Straßgang auf dem Gelände von „uniwash“. Hundebesitzer können dort ihre Vierbeiner künftig selbst waschen. Nach Angaben des Betreibers sei die Entscheidung für einen Standort in Graz auch aufgrund wiederholter Anfragen von Hundebesitzern aus der Stadt gefallen.

Zwei Eröffnungstage geplant

Zum Start am 19. und 20. August sind zwei Eröffnungstage vorgesehen. An diesen beiden Tagen können Interessierte die Anlage kennenlernen und sich deren Bedienung vor Ort erklären lassen. Zudem werden nach vorheriger Terminvereinbarung kostenlose Hundewäschen angeboten. Die dafür verfügbaren Termine sind laut Betreiber begrenzt. Nach den beiden Eröffnungstagen geht der neue Grazer Standort in den regulären Betrieb über.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert