Nach Meistertitel: Styrian Bears verzichten vorerst auf Aufstieg

Nach dem Gewinn der Silver Bowl steht fest, wie es für die Styrian Bears weitergeht. Der Meister bleibt auch 2027 in der Division 1 und setzt vor einem möglichen Aufstieg auf nachhaltigen Aufbau und verstärkte Nachwuchsarbeit.

Nach dem Gewinn der Silver Bowl haben die PROVENTOR Styrian Bears eine Entscheidung für die kommende Saison getroffen. Trotz des Meistertitels verzichtet das Team vorerst auf einen Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse. Auch 2027 werden die Grazer in der AFL Division 1 antreten.

Kein überstürzter Aufstieg

Nach einer Evaluierung habe sich der Verein bewusst dafür entschieden, weiterhin auf Stabilität, den bestehenden Kader und die Nachwuchsarbeit zu setzen. Der Meistertitel in der Division 1 wird dabei als Bestätigung des bisherigen Weges gesehen. Erfahrungen mit der höchsten Spielklasse haben die Bears bereits gesammelt. In der Saison 2022 trat der Verein in der Bundesliga an. Daraus habe man laut Aussendung wichtige Erkenntnisse für einen möglichen neuerlichen Schritt nach oben gewonnen. Voraussetzung für einen langfristig erfolgreichen Verbleib in der AFL seien unter anderem entsprechende Vereins- und Trainingsstrukturen sowie ein eigenes Tackle-Nachwuchsprogramm.

Nachwuchs als wichtiger Baustein

„Der Titel bedeutet uns alles und bestätigt unseren Weg“, erklärt Bears-Obmann Stefan Göttfried. Einen künftigen Aufstieg schließt der Verein keineswegs aus. Dieser soll allerdings erst erfolgen, wenn zuvor festgelegte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Aufbau des neuen Tackle-Nachwuchsprogramms. Dieses müsse laut Göttfried zunächst Zeit bekommen, sich entsprechend zu entwickeln.

Titelverteidigung 2027

Damit liegt der sportliche Fokus nun auf der kommenden Division-1-Saison. Dort wollen die Styrian Bears 2027 erneut um die Spitzenplätze mitspielen und an die erfolgreiche Meistersaison anknüpfen.