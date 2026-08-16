Sturm II kassiert 0:2-Niederlage in Gleisdorf

Für Sturm Graz II gab es am Samstagabend gegen Admira Wacker keine Punkte. Die Grazer unterlagen in Gleisdorf mit 0:2 – eine turbulente Schlussphase mit zwei Platzverweisen besiegelte die Niederlage.

Sturm Graz II musste sich am Samstagabend in der dritten Runde der 2. Liga Admira Wacker mit 0:2 geschlagen geben. Die Niederösterreicher gingen bereits früh in Führung. Für die Grazer kam es in der Schlussphase noch bitterer: Gleich zwei Sturm-Spieler mussten vorzeitig vom Platz.

Admira geht früh in Führung

Trainer Christoph Wurm sorgte bei seiner Startaufstellung für eine Überraschung und setzte im Angriff auf Maurice Malone an der Seite von Niklas Lang. Die erste große Möglichkeit gehörte allerdings den Gästen: Einen Abschluss von Gemicibasi konnte Sturm-Verteidiger Löcker noch vor der Linie abwehren. In der 14. Minute war die Grazer Defensive dann geschlagen. Nach einer Flanke von Holzhacker nahm Justin Forst den Ball direkt und traf aus rund zwölf Metern zum 1:0 für die Admira. Sturm II versuchte zu antworten und kam durch Pernot und Malone zu Möglichkeiten, der Ausgleich gelang jedoch nicht. Kurz vor der Pause verhinderte Torhüter Elias Lorenz gegen Forst einen höheren Rückstand.

Lorenz hält Sturm im Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel wurde das Duell zwischen Forst und Lorenz fortgesetzt. Der Grazer Schlussmann entschärfte in der 58. und 65. Minute zwei weitere Möglichkeiten des Admira-Angreifers. Auf der anderen Seite hatte Roche eine gute Gelegenheit per Kopf, setzte den Ball jedoch über das Tor. Sturm II bemühte sich weiter um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber kein Durchkommen.

Zwei Grazer fliegen vom Platz

In der Schlussphase schwächten sich die Grazer schließlich selbst. Wisler Lazarre sah in der 85. Minute Gelb-Rot. In der Nachspielzeit musste auch der eingewechselte Niklas Geyrhofer vom Feld. Nachdem er den Ball an Wagner verloren hatte, stoppte er den Admira-Spieler als letzter Mann mit einem Foul und sah dafür Rot. Den anschließenden Freistoß verwandelte Gemicibasi in der 93. Minute direkt zum 2:0-Endstand. 300 Zuschauer verfolgten die Partie im Solarstadion Gleisdorf.