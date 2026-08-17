Hubschrauber-Besatzung bemerkte Waldbrand: Feuerwehren im Löscheinsatz

Ein Waldbrand bei Übelbach hat am Sonntagabend fünf Feuerwehren gefordert. Entdeckt wurde das Feuer in unwegsamem Gelände nahe des Wüstnagelkogels aus der Luft – vom Notarzthubschrauber C17.

Ein Waldbrand in unwegsamem Gelände hat am Sonntagabend mehrere Feuerwehren im Raum Übelbach gefordert. Entdeckt wurde das Feuer in Neuhof nahe des Wüstnagelkogels aus der Luft: Die Besatzung des Notarzthubschraubers C17 bemerkte den Brand bei einem Überflug und meldete ihn.

Sirenenalarm am Sonntagabend: Waldbrand

Um 19.04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt am Sonntag, dem 16. August, mittels Sirenenalarm zu dem Waldbrand gerufen. Als erste Feuerwehr am Einsatzort begannen die Kräfte umgehend mit der Brandbekämpfung. Die Lage des Brandes stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Das Feuer befand sich in unwegsamem Gelände, weshalb bei den Löscharbeiten vor allem körperlicher Einsatz und viel Handarbeit notwendig waren.

Glutnester mussten aufgespürt werden

Neben der unmittelbaren Brandbekämpfung musste eine ausreichende Wasserversorgung sichergestellt werden. Da sich der Einsatz bis in die Abendstunden zog, wurde die Einsatzstelle zudem ausgeleuchtet. Besonderes Augenmerk galt möglichen versteckten Glutnestern. Die Einsatzkräfte kontrollierten das betroffene Gebiet mithilfe einer Drohne und einer Wärmebildkamera. Glutnester wurden aufgespürt, freigelegt und abgelöscht. Zudem waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Neben der Feuerwehr Übelbach-Markt standen die Feuerwehren Deutschfeistritz, Peggau, Stiwoll und Neuhof im Einsatz. Auch die Polizei und der zuständige Förster waren vor Ort. Durch das rasche Eingreifen und die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnte laut Feuerwehr verhindert werden, dass sich der Waldbrand weiter ausbreitete. Die Feuerwehr Übelbach-Markt bedankte sich nach dem Einsatz bei allen beteiligten Kräften für die Zusammenarbeit.