8:0 – Rapid fertigt den GAK im Allianz Stadion ab

Der SK Rapid feiert am 3. Spieltag der Bundesliga einen 8:0-Sieg gegen den GAK. Überragender Mann auf dem Platz war Tonni Adamsen.

Der SK Rapid feierte am Sonntagabend gegen der GAK einen 8:0-Heimsieg. Schon vor der Pause schraubten die Hausherren das Ergebnis in die Höhe: Ercan Kara per Doppelpack (5., 12.) sowie Tonni Adamsen (14.) sorgten bereits nach knapp einer Viertelstunde für klare Verhältnisse. Nenad Cvetković (42.) und erneut Adamsen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) stellten den 5:0-Pausenstand her.

Nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel schalteten die Hütteldorfer keinen Gang zurück. Yusuf Demir erhöhte in der 56. Minute auf 6:0, ehe Matchwinner Tonni Adamsen mit zwei weiteren Treffern (74., 86.) zum 8:0-Endstand abrundete. Die Statistik unterstreicht die Überlegenheit der Grün-Weißen: Während Rapid auf 13 Torschüsse und 62 Prozent Ballbesitz kam, gelang den Grazern in den gesamten 90 Minuten lediglich ein einziger Torschuss.