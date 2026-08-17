5-Millionen-Projekt: Neue ÖBB-Brücke in Graz erfolgreich montiert

Die tonnenschweren Stahlteile der neuen Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse wurden erfolgreich montiert. Schon ab 24. August rollen hier wieder die Züge.

Die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof schreitet planmäßig voran. Von 14. bis 16. August erreichten die ÖBB einen entscheidenden Meilenstein beim Neubau der Brücke in der Herrgottwiesgasse: Die tonnenschweren Bauteile der neuen Stahlkonstruktion wurden im Längsverschubverfahren erfolgreich eingeschoben und montiert. Die alten Brückenteile aus dem Jahr 1948 wurden schrittweise abgetragen. Nun entsteht ein modernes Stahlfachwerk, in das die ÖBB rund 5 Millionen Euro investiert.

Präzisionsarbeit mit 27-Tonnen-Teilen

Der Bau läuft bereits seit Februar. Die Stahlbrücke wurde in neun Einzelteilen angeliefert, die jeweils stolze 27 Tonnen wiegen. Nach Abschluss der Stahlbauarbeiten erhält das Bauwerk eine Schotterbettfahrbahn, die künftig für eine deutliche Lärmreduzierung und mehr Fahrkomfort sorgt. Eine weitere Neuerung betrifft den Radverkehr: Parallel zur Eisenbahnbrücke entsteht über dem Mühlgang eine neue Radwegbrücke, die eine direkte und sichere Wegeführung entlang der Bahntrasse bietet.

Streckensperre noch bis 23. August

Bis zum 23. August 2026 läuft noch die Gesamtstreckensperre zwischen Graz Hauptbahnhof und Gleisdorf, für Reisende ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab 24. August geht die neue Brücke offiziell in Betrieb. Die finale Fertigstellung des gesamten Projekts ist für Ende Oktober 2026 geplant.