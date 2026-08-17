Nach 0:8-Debakel: GAK trennt sich von Trainer Feldhofer

Der GAK 1902 zieht die Notbremse und stellt Cheftrainer Ferdinand Feldhofer mit sofortiger Wirkung frei. Die 0:8-Klatsche gegen Rapid Wien brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Die historische 0:8-Niederlage am Sonntagabend gegen den SK Rapid Wien hat beim Grazer AK unmittelbare Konsequenzen gefordert. Wir haben berichtet: 8:0 – Rapid fertigt den GAK im Allianz Stadion ab. Am heutigen Montag stellte der GAK 1902 Cheftrainer Ferdinand Feldhofer mit sofortiger Wirkung frei. Interimistisch übernimmt ab sofort Joachim Standfest. „Um in dieser noch jungen Saison die notwendige Veränderung herbeizuführen, war es unerlässlich, einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben die Gesamtsituation analysiert und handeln konsequent“, betont GAK-Präsident René Ziesler.

Neuausrichtung nach Debakel

Auch Interims-Sportdirektor Andi Lienhart fand Worte zum Aus des Trainers: „Eine 0:8-Niederlage tut weh und hinterlässt Spuren. Dennoch kann man nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir mussten im Sinne des Vereins eine klare Konsequenz ziehen.“ Feldhofer selbst verabschiedete sich mit versöhnlichen Tönen und bedankte sich beim gesamten Klub für die Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Spielzeiten, in denen er zweimal den Klassenerhalt sichern konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert