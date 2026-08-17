Graz: Top-Tickets für Studierende und Lehrlinge ab sofort erhältlich

In Graz können sich Studierende und Lehrlinge ihr Top-Ticket bereits jetzt sichern. Der Kauf ist über die GrazMobil-App möglich, für Studierende gibt es zusätzlich eine Anlaufstelle vor Ort.

Studierende können das Top-Ticket laut Holding Graz ab sofort kaufen. Erhältlich ist es in der GrazMobil-App oder im Servicecenter der Graz Linien in der Jakoministraße. Als Gültigkeitszeitraum nennt die Holding Graz den 1. September 2026 bis 28. Februar 2027.

Zwei Kaufwege

Damit stehen Studierenden zwei Möglichkeiten für den Kauf zur Verfügung. Wer das Ticket digital lösen möchte, kann dafür die GrazMobil-App nutzen. Alternativ ist der Kauf direkt im Servicecenter der Graz Linien in der Jakoministraße möglich. Das Ticket kann schon vor Beginn des genannten Gültigkeitszeitraums gekauft werden. Auch für Lehrlinge gibt es Neuigkeiten. Ihr Top-Ticket ist laut Holding Graz ebenfalls ab sofort erhältlich. Gekauft werden kann es über die App.

Ein Jahr gültig

Das Top-Ticket für Lehrlinge gilt ab dem 1. September. Ab diesem Tag ist es ein Jahr lang gültig. Die Holding Graz fasst die Information so zusammen: „Das Top-Ticket für Lehrlinge ist ab sofort in der App kaufbar. Das Ticket ist ab 1. September ein Jahr lang gültig“. Damit können Lehrlinge das Ticket bereits vor dem Start der Gültigkeit kaufen.