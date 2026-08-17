Nachtarbeiten in Graz: Ausbau der Linie 1 geht weiter

In Graz gehen die Arbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1 weiter. Von 17. bis 21. August wird in der Hilmteichstraße auch nachts gearbeitet. Das wirkt sich weiterhin auf Verkehr und Öffis aus.

Seit 4. Mai wird am zweigleisigen Ausbau der Linie 1 gearbeitet. Von 17. bis 21. August stehen in der Hilmteichstraße nun auch Nachtarbeiten an. Mit dem Ausbau soll künftig ein Takt von bis zu sechs Minuten möglich werden. Gebaut wird in mehreren Etappen: Der erste Abschnitt in der südlichen Hilmteichstraße läuft von Mai bis November 2026, im Juli starteten die Abschnitte zwei und drei, im August folgte Abschnitt vier.

Verkehr geändert

Während der Arbeiten bleibt die Verkehrsführung rund um die Baustelle geändert. Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse von Süden nach Norden eine Einbahn. Vom LKH kannst du nur nach Norden fahren, die Einfahrt in die Hilmgasse ist dort nicht erlaubt. Auch die Hilmgasse ist eine Einbahn Richtung Osten: Von der Mariatroster Straße darfst du einfahren, zurück in diese Richtung kommst du jedoch nicht.

Einschränkung bleibt

Die Mariatroster Straße selbst bleibt in beiden Richtungen befahrbar. Eine wichtige Ausnahme gibt es aber beim Abbiegen: Stadteinwärts kannst du von dort nicht in die Hilmteichstraße fahren. Parallel dazu erneuern die Holding Graz Linien auch die bestehende Gleistrasse zwischen St. Johann und Wagnesweg. Dort werden neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt, Haltestellen modernisiert sowie ein neues Unterwerk und erneuerte Brücken umgesetzt.

Ersatz für Linie 1

Seit 11. Juli laufen außerdem Gleisarbeiten im Bereich Hilmteich. Die Linie 1 fährt ab der Haltestelle „Reiterkaserne“ entlang der Linie 7 bis zur Endstation „LKH Med Uni/Klinikum Nord“. Die Ersatzbuslinie E1 wurde vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert, dort kannst du zu den Linien 1, 7 und 17 umsteigen. Die bisherige Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ der Linien 41 und 58 ist aufgelassen.

Haltestellen verlegt

Für mehrere Linien gibt es deshalb Ersatzhaltestellen. Vor dem Hilmteichschlössel befindet sich die Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ für die Linie 58 Richtung Hauptbahnhof sowie für E1 und N1 Richtung Mariatrost. Die Ersatzhaltestelle der Linie 41 Richtung Dürrgrabenweg liegt seit 13. Juli beim „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße. Wer in diesem Bereich unterwegs ist, sollte die geänderten Haltestellen und Verkehrswege berücksichtigen.