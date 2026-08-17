Radfahrer (41) in Graz-Andritz schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

In Graz-Andritz wurde ein 41-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Graz-Andritz schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Graz-Andritz schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Am Dienstagabend, dem 11. August 2026, kam es in Graz-Andritz zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich Weinzöttlstraße/Am Andritzbach ein Auto und ein Radfahrer aufeinander. Der 41-jährige Radfahrer aus Graz wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Beim Abbiegen

Ersten Erhebungen zufolge wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Voitsberg von Am Andritzbach nach rechts in die Weinzöttlstraße einbiegen. Er wollte stadtauswärts weiterfahren. Zur gleichen Zeit war der 41-Jährige auf dem Geh- und Radweg der Weinzöttlstraße unterwegs. Der Radfahrer wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung stadteinwärts überqueren. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte der Autolenker den Radfahrer übersehen haben. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 41-Jährigen und dem Pkw. Der Radfahrer stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Nun hofft die Verkehrsinspektion Graz 1 auf Hinweise von Menschen, die den Unfall beobachtet haben. Gesucht werden Personen, die Angaben zum Hergang machen können. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilt dazu mit: „Die Verkehrsinspektion Graz 1 ersucht Personen, die zweckdienliche Hinweise zum Hergang des Unfalls geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 654110 zu melden“. Hinweise können unter dieser Telefonnummer an die Polizei weitergegeben werden.