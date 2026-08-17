Linie 5 in Graz: Ersatzbusse wegen Flexity-Bremsproben

Wer am Dienstag, 25. August, mit der Linie 5 durch Graz fährt, muss sich am Vormittag umstellen. Wegen Bremsprobefahrten der Flexity-Straßenbahn fahren zwischen Zentralfriedhof und Puntigam Ersatzbusse.

Wegen Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Straßenbahn fährt die Linie 5 in Graz am 25. August zwischen Zentralfriedhof und Puntigam drei Stunden lang nicht.

Wegen Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Straßenbahn fährt die Linie 5 in Graz am 25. August zwischen Zentralfriedhof und Puntigam drei Stunden lang nicht.

Von etwa 9 bis 12 Uhr richtet die Holding Graz am Dienstag, 25. August 2026, einen Schienenersatzverkehr ein. Grund dafür sind Bremsprobefahrten der Flexity-Straßenbahn im Abschnitt zwischen Zentralfriedhof und Puntigam. Betroffen ist damit ein Teilstück der Straßenbahnlinie 5. Auf diesem Abschnitt übernehmen Busse mit der Bezeichnung E5.

So fährt der E5

Los geht es bei der Bushaltestelle Zentralfriedhof der Linie 52. Von dort fahren die Ersatzbusse über die Triester Straße bis zum Nahverkehrsknoten Puntigam. Auch in die Gegenrichtung führt die Strecke über die Triester Straße zurück zum Zentralfriedhof. Die Straßenbahnhaltestellen Zentralfriedhof werden dafür zur Bushaltestelle der Linie 52 direkt vor dem Zentralfriedhof verlegt.

Richtung Puntigam

Auf dem Weg nach Puntigam hält der E5 bei Plachelhofstraße und Maut Puntigam an den Nachtbushaltestellen der Linie N5. Für Brauquartier/tim wird die Haltestelle in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße eingerichtet. Beim Brauhaus Puntigam hält der Ersatzbus in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens, rund 80 Meter vor der Kreuzung Triesterstraße/Schwarzer Weg. In Puntigam hält der Bus schließlich an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5.

Zurück zum Friedhof

Auch Richtung Zentralfriedhof orientiert sich der Ersatzverkehr an bestehenden Nachtbushaltestellen. Zwischen Brauhaus Puntigam und Plachelhofstraße werden die Haltestellen der Linie N5 bedient. Danach fahren die Busse weiter bis zur Bushaltestelle Zentralfriedhof der Linie 52. Für Fahrgäste heißt das: Auf dem betroffenen Abschnitt ist während der Bremsprobefahrten ein Umstieg auf den Bus notwendig.

Linie 5 fährt weiter

Die gesamte Linie 5 wird während der Probefahrten nicht eingestellt. Laut Holding Graz fährt die Straßenbahn in dieser Zeit zwischen Andritz und Zentralfriedhof. Dort nutzt sie die Schleife beim Zentralfriedhof. Zwischen Zentralfriedhof und Puntigam übernimmt von etwa 9 bis 12 Uhr der Ersatzverkehr E5.