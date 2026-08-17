Melissa Naschenweng rockt 2027 den Grazer Schloßberg

Am Grazer Schloßberg wird es am 24. Juli 2027 musikalisch kernig: Melissa Naschenweng kommt mit Band auf die Kasemattenbühne. Schlager trifft Rock, Harmonika trifft pinke Lederhose - Tickets gibt es ab 72 Euro.

Der Schloßberg bekommt Besuch mit Zugkraft und zwar nicht nur auf der Harmonika. Am Samstag, 24. Juli 2027, steht die Kärntnerin Melissa Naschenweng mit ihrer Band auf der Kasemattenbühne in Graz. Beginn ist um 20.30 Uhr. Tickets werden ab 72 Euro angeboten. Damit landet ihr Mix aus Schlager, Pop, Rock und volkstümlichen Einflüssen mitten auf dem Grazer Schloßberg.

Pink trifft Rock

Wer bei Harmonika nur an gemütliche Hüttenabende denkt, liegt bei Naschenweng daneben. Die im Kärntner Lesachtal aufgewachsene Musikerin verbindet das Instrument mit Rock’n’Roll und spielt bewusst mit Gegensätzen. Die Veranstaltungsinfo bringt ihre Optik knapp auf den Punkt: „Pinke Lederhose, pinke Harmonika, Melissas pinke Welt.“ Dazu kommt eine Musik, die zwischen bodenständig und modern keinen Umweg nimmt. So wird aus volkstümlichen Einflüssen bei ihr ein Teil ihres ganz eigenen Stils.

Kein Bauern-Klischee

Auch die ländlichen Bilder in Naschenwengs Musik kommen laut Veranstaltungsinfo nicht aus dem Bilderbuch. Traktorfahren, Wiesen mähen und Holzhacken seien aus ihrem eigenen Leben gegriffen. Das Rustikale ist bei ihr damit nicht bloß Dekoration. Gleichzeitig bricht sie mit verstaubten Traditionen und verbindet scheinbare Gegensätze. Zwischen Bergwelt und Bühne bleibt also genug Platz für Ecken, Kanten und kräftige Töne.

Harmonika mit Kante

Ohne Harmonika geht bei Melissa Naschenweng seit ihrer Kindheit nichts. Inzwischen hat sie das Instrument fest in ihren Rock’n’Roll eingebaut. Die Veranstaltungsinfo beschreibt sie als Musikerin, die sich den Mund nicht verbieten lässt und mit Klischees spielt. Genau diese Mischung bringt sie im Juli 2027 nach Graz. Wer pinke Lederhose, Harmonika und Rock bisher nicht unter einen Hut gebracht hat, bekommt am Schloßberg reichlich Anschauungsmaterial.