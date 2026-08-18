Achtung für Citypark-Besucher in Graz: Diese Bus-Haltestelle wird verlegt

Wer heute mit der Buslinie 30 zum Citypark unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten wird die Endhaltestelle verlegt und die Strecke geändert. Wo die Busse stattdessen halten und welche Route sie fahren.

Für Fahrgäste der Buslinie 30 gibt es heute, Dienstag, dem 18. August, Änderungen beim Citypark. Wegen der Aufstellung eines Autokrans wird die Endhaltestelle vorübergehend an einen anderen Standort verlegt, 5 Minuten hat bereits berichtet: Linie 30 in Graz: Haltestelle Citypark wird verlegt. Auch die gewohnte Strecke kann in diesem Zeitraum nicht befahren werden.

Ersatzhaltestelle statt gewohnter Endstation

Die Änderungen gelten von 8.15 bis 20.15 Uhr. Während dieser Zeit befindet sich die Endhaltestelle Citypark nicht am gewohnten Ort, sondern auf der südlichen Zufahrtsstraße neben der Autowasch-Halle. Dort können Fahrgäste ein- und aussteigen.

So fährt die Linie 30 heute

Wer Richtung Citypark unterwegs ist, fährt ab der Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark über die Karlauerstraße, die Fabriksgasse und die Zufahrt zum Einkaufszentrum bis zur verlegten Endhaltestelle. In Richtung Geidorf starten die Busse bei der Ersatzhaltestelle und fahren anschließend über die Brückengasse sowie die Karlauerstraße zurück zur Haltestelle Karlauer Kirche/Citypark. Ab dort verläuft die Linie wieder wie gewohnt. Grund für die Änderungen ist die Aufstellung eines Autokrans im Bereich des Cityparks. Nach Angaben der Holding Graz gilt die Umleitung ausschließlich am heutigen Dienstag. Ab dem Ende der Arbeiten soll die Buslinie wieder regulär verkehren.