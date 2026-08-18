Koalition in Graz vor Einigung: Entscheidung könnte diese Woche fallen

Im Grazer Rathaus laufen die Koalitionsverhandlungen auf Hochtouren. Nur wenige Tage vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung verdichten sich die Hinweise auf eine Einigung. Offen sind allerdings noch einige wichtige Fragen.

KPÖ und Grüne arbeiten mit Hochdruck an einer Einigung, damit die neue Stadtregierung rechtzeitig vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 27. August stehen kann.

KPÖ und Grüne arbeiten mit Hochdruck an einer Einigung, damit die neue Stadtregierung rechtzeitig vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 27. August stehen kann.

Im Grazer Rathaus beginnt die entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen. KPÖ und Grüne arbeiten mit Hochdruck an einer Einigung, damit die neue Stadtregierung rechtzeitig vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 27. August stehen kann. Alle Zeichen stehen darauf, dass noch diese Woche eine Entscheidung fallen könnte, spätestens jedoch Anfang nächster Woche.

Budget wird zur größten Hürde

Während sich beide Parteien in zahlreichen Themen bereits angenähert haben, gilt vor allem die finanzielle Situation der Stadt als Knackpunkt. Viele Vorhaben stehen im Raum, entscheidend wird jedoch sein, welche Projekte unter den aktuellen Budgetbedingungen tatsächlich umgesetzt werden können. „Ich hoffe, dass noch diese Woche alles unter Dach und Fach ist. Es gibt viele gute Ideen für Graz, jetzt muss man sich anschauen, wie das budgetär aussieht und was sich die Stadt leisten kann und machbar ist“, erklärt Hanno Wisiak, Büroleiter des KPÖ-Gemeinderatsklubs, im Gespräch mit 5 Minuten.

©kk Hanno Wisiak, Büroleiter des KPÖ-Gemeinderatsklubs, im Gespräch mit 5 Minuten.

Auch Grüne sind zuversichtlich

„Wir kommen gut voran und die Gespräche laufen weiterhin sehr konstruktiv. Gerade geht es sehr konkret darum, wie wir uns in den nächsten fünf Jahren organisieren und natürlich auch darum, wie die Ressorts aufgeteilt werden. Unser Ziel bleibt, vor der Konstituierung des Gemeinderats Ende August eine gute Basis gelegt und ein erstes gemeinsames Ergebnis präsentiert zu haben“, heißt es aus dem Grünen Klub gegenüber 5 Minuten.

©5 Minuten „Wir kommen gut voran und die Gespräche laufen weiterhin sehr konstruktiv“, so aus dem Büro der Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Entscheidende Gespräche stehen noch aus

Bevor eine Einigung offiziell präsentiert werden kann, sind noch weitere Verhandlungsrunden geplant. Laut Wisiak soll zunächst noch einmal die große Verhandlungsrunde zusammentreffen. Anschließend müssen die Ergebnisse von den jeweiligen Parteigremien beschlossen werden. Erst danach könnte die künftige Zusammenarbeit offiziell besiegelt werden.

Mehrheit mit nur einem Mandat

Bereits kurz nach der Gemeinderatswahl hatten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Judith Schwentner (Grüne) angekündigt, vertiefte Koalitionsgespräche aufzunehmen. Gemeinsam verfügen beide Parteien im neuen Gemeinderat über eine denkbar knappe Mehrheit. Eine Zusammenarbeit mit der SPÖ, die bei der Wahl deutlich an Stimmen verloren hat, wird derzeit nicht verfolgt. Auch eine Koalition mit der ÖVP gilt nach den bisherigen Aussagen der KPÖ als keine Option. Gleichzeitig betont Wisiak, dass man weiterhin den Dialog mit allen Fraktionen suche: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt.“

Countdown bis 27. August

Die Zeit drängt. In gut einer Woche tritt der neu gewählte Gemeinderat erstmals zusammen. Bis dahin soll feststehen, wer künftig gemeinsam die Geschicke der Landeshauptstadt lenkt und mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten die neue Koalition in die kommende Legislaturperiode startet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 09:42 Uhr aktualisiert