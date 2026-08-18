Bekanntes Grazer Yoga-Studio zieht an eine der besten Adressen der Stadt

Mitten in der Grazer Altstadt entsteht schon bald ein neues Zuhause für Yoga-Fans. Ein bekanntes Studio verlässt nach vielen Jahren seinen bisherigen Standort und eröffnet an einer der bekanntesten Adressen der Grazer City.

Die Grazer Herrengasse bekommt schon bald einen weiteren neuen Mieter. Mit Yogalife übersiedelt eines der größten Yoga-Studios der Landeshauptstadt vom bisherigen Standort in der Jakoministraße direkt ins Herz der Grazer Altstadt. Die Eröffnung ist für Mitte September geplant.

Neustart an einer bekannten Adresse

Künftig wird das Studio in der Herrengasse 9 zu finden sein, in einem Gebäude, das viele Grazer kennen. Während sich in den unteren Stockwerken seit Jahrzehnten das Traditionsgeschäft Klammerth befindet, entstehen im obersten Stock derzeit die neuen Räumlichkeiten für das Yoga-Studio. Noch wird auf der Baustelle gearbeitet. Wände werden saniert, Leitungen verlegt und die Räume für den künftigen Betrieb vorbereitet.

Warum das Studio umzieht

Für Inhaberin Nicki Vellick ist die Übersiedlung ein bewusster Schritt. Das bisherige Studio sei nach mehr als zehn Jahren zu klein geworden. Am neuen Standort soll künftig mehr Platz für Kurse und neue Angebote entstehen. Die offizielle Eröffnung ist für 13. September vorgesehen. Bereits einen Tag später soll der reguläre Kursbetrieb starten. Sollten die Bauarbeiten früher abgeschlossen sein, könnten einzelne Einheiten bereits davor stattfinden.

Neue Kurse und besonderes Ambiente

Mit dem Umzug bleibt das bewährte Kursangebot bestehen. Gleichzeitig soll das Studio um neue Formate erweitert werden. Geplant sind unter anderem „Yoga Sculpt“, bei dem mit Gewichten trainiert wird, sowie zusätzliche Einheiten, bei denen Licht-, Klang- und Farbelemente zum Einsatz kommen. Auch das Ambiente soll eine besondere Rolle spielen: Historische Stuckdecken und der Blick in den Renaissance-Innenhof verleihen den neuen Räumen einen außergewöhnlichen Charakter.