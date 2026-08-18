Natürliche Klimaanlage für Graz? Das steckt hinter dem Kunsthaus-Projekt

Kann ein Garten eine Klimaanlage ersetzen? Genau das will ein neues Projekt mitten in Graz zeigen. Mit einer cleveren Konstruktion soll auf dem Dach des Kunsthauses ein Ort entstehen, der Hitze auf natürliche Weise reduziert.

Auf der Dachterrasse des Eisernen Hauses beim Kunsthaus Graz entsteht mit dem „Expanded Garden“ eine außergewöhnliche Installation, die Pflanzen, Wasser und Architektur zu einer natürlichen Klimaanlage verbindet.

Auf der Dachterrasse des Eisernen Hauses beim Kunsthaus Graz entsteht mit dem „Expanded Garden“ eine außergewöhnliche Installation, die Pflanzen, Wasser und Architektur zu einer natürlichen Klimaanlage verbindet.

Wie können Städte in Zukunft trotz immer heißerer Sommer lebenswert bleiben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Grazer Künstler und Architekt Markus Jeschaunig seit Jahren. Nun setzt er mitten in der Grazer Altstadt sein neuestes Projekt um: Auf der Dachterrasse des Eisernen Hauses beim Kunsthaus Graz entsteht mit dem „Expanded Garden“ eine außergewöhnliche Installation, die Pflanzen, Wasser und Architektur zu einer natürlichen Klimaanlage verbindet.

©Markus Jeschaunig Auf der Dachterrasse des Eisernen Hauses beim Kunsthaus Graz entsteht mit dem „Expanded Garden“ eine außergewöhnliche Installation, die Pflanzen, Wasser und Architektur zu einer natürlichen Klimaanlage verbindet.

Bekannter Grazer Künstler steckt hinter der Idee

Markus Jeschaunig ist in der Kunst- und Architekturszene längst kein Unbekannter mehr. Der gebürtige Grazer beschäftigt sich international mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Städte und entwickelt Projekte, die Kunst und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Seine Arbeiten waren unter anderem auf der Expo 2015 in Mailand, bei der Klima Biennale Wien und in zahlreichen europäischen Städten zu sehen. Auch in Graz hat Jeschaunig bereits markante Spuren hinterlassen. Mit der „Oase No. 8“ machte er ungenutzte Abwärme sichtbar und ließ mitten in der Stadt Bananen wachsen. Im Kulturjahr 2020 sorgte sein Klima-Kultur-Pavillon, ein kleiner Stadtwald am Freiheitsplatz, für Aufsehen, weil er die Umgebungstemperatur an heißen Tagen deutlich senken konnte. Der neue „Expanded Garden“ knüpft nun an diese Projekte an und entwickelt die Idee natürlicher Stadtkühlung weiter. Der Titel „Expanded Garden“ ist zugleich eine Hommage an die österreichische Architekten- und Künstlergruppe Haus-Rucker-Co, die mit ihren visionären Ideen in den 1970er-Jahren Architektur und Umwelt neu dachte.

©Sebastian Reiser Markus Jeschaunig ist in der Kunst- und Architekturszene längst kein Unbekannter mehr.

Pflanzen und Wasser ersetzen die Klimaanlage

Der Expanded Garden ist mehr als ein begrünter Dachgarten. Auf einer leichten Holzkonstruktion wachsen Kletterpflanzen, die künftig Schatten spenden sollen. Gleichzeitig fließt Wasser aus der Grundwasserzisterne des Kunsthauses über eine Konstruktion nach dem Prinzip eines historischen Gradierwerks. Durch die Verdunstung entsteht ein spürbarer Kühleffekt rund um eine Sitzgruppe. Die Installation soll damit nicht nur die Temperatur senken, sondern auch ein Ort werden, an dem Besucherinnen und Besucher zusammenkommen und sich über Klimaschutz und nachhaltiges Bauen austauschen können.

Forschungsprojekt für die Städte der Zukunft

Mit dem Projekt verfolgt Jeschaunig einen größeren Anspruch. Der Expanded Garden versteht sich als Forschungsprototyp für klimaverantwortliches Bauen und soll zeigen, wie Gebäude künftig ohne energieintensive Technik gekühlt werden können. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt unter anderem vom Institut für Architekturtechnologie der TU Graz, dem Botanischen Garten der Universität Graz sowie der HTBLVA Ortweinschule Graz, deren Schülerinnen und Schüler Teile der Holzkonstruktion gefertigt haben.

Drei Jahre als Experiment

Der Garten ist zunächst als temporäre Installation für drei Jahre geplant. Gelingt das Experiment, könnte es wichtige Erkenntnisse liefern, wie Städte in Zukunft mit Begrünung, Verdunstung und intelligenter Architektur auf immer häufigere Hitzewellen reagieren können und Graz könnte einmal mehr zum Vorreiter innovativer Klimaprojekte werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 12:35 Uhr aktualisiert