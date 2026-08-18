Gratis Kino auf der Murinsel: Diese Kultfilme laufen noch in Graz

Filmfans aufgepasst: Auf der Grazer Murinsel verwandeln sich laue Sommerabende wieder in ein kostenloses Kinoerlebnis. Noch bis Anfang September stehen drei beliebte Filme auf dem Programm.

Wer den Sommerabend einmal anders verbringen möchte, hat in Graz auch heuer wieder die Gelegenheit dazu. Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt zu den Summer Movies auf die Murinsel ein. Der Eintritt ist kostenlos, gezeigt werden ausgewählte Filmklassiker unter freiem Himmel. Vor jeder Vorstellung gibt es eine Einführung mit spannenden Hintergrundgeschichten und Anekdoten zu den Filmen. An ausgewählten Abenden wird das Programm außerdem durch Livemusik oder weitere Überraschungen ergänzt.

Bis Anfang September warten noch drei Filmabende auf die Besucher: August, 19.45 Uhr: Little Miss Sunshine August, 19.45 Uhr: Die Reise ins Labyrinth September, 19.45 Uhr: Plötzlich Prinzessin

Kino unter freiem Himmel

Bei Schönwetter finden die Vorstellungen im Amphitheater der Murinsel statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Kino kurzerhand ins Murinsel Café verlegt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Plätze werden nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben, wer dabei sein möchte, sollte daher rechtzeitig kommen.