B67a und A2: Rechnungshof kritisiert Millionenprojekt in Graz

Die Sanierung der B67a in Graz blieb zwar innerhalb des geplanten Kostenrahmens, dennoch übt der Landesrechnungshof Kritik: Unterlagen seien mangelhaft geführt worden, auch habe es keinen Wettbewerb gegeben.

Die Generalsanierung der B67a zählt zu den größten Straßenbauprojekten der vergangenen Jahre in Graz. Nun liegt der Prüfbericht des Landesrechnungshofs vor und der fällt trotz eingehaltenem Budget kritisch aus. Besonders eine Vergabe von 760.000 Euro ohne Vergleichsangebote sorgt für Diskussionen.

Projekt blieb im Kostenrahmen

Zwischen Mai 2023 und Juli 2024 wurde die B67a, auch Grazer Ring Str. genannt, umfassend saniert. Gleichzeitig wurden die Anschlussstellen zur Südautobahn (A2) sowie Geh- und Radwege ausgebaut. Insgesamt wurden dafür rund 7,6 Millionen Euro aufgewendet. Der Landesrechnungshof hält fest, dass die abgerechneten Kosten grundsätzlich nachvollziehbar seien und der von der Landesregierung beschlossene Kostenrahmen eingehalten wurde.

©Stadt Graz Zwischen Mai 2023 und Juli 2024 wurde die B67a umfassend saniert.

Rechnungshof ortet mehrere Mängel

Trotzdem sehen die Prüfer deutlichen Verbesserungsbedarf. So hätte das Vorhaben aufgrund seiner Größe und Komplexität eigentlich als Großprojekt eingestuft werden müssen. Das sei jedoch nicht erfolgt. Nach Ansicht des Rechnungshofs fehlten dadurch personelle Ressourcen, was sich unter anderem in einer mangelhaften Dokumentation, Lücken bei der Aktenführung und Defiziten im Risikomanagement niedergeschlagen habe. Auch bei der Angebotsprüfung empfehlen die Prüfer künftig eine strengere Kontrolle auffälliger Preise und eine nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidungen.

760.000 Euro ohne Wettbewerb vergeben

Besonders kritisch bewertet der Landesrechnungshof die Vergabe von Arbeiten für Lichtsignalanlagen. Demnach erhielt ein einziger Bieter acht Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 760.000 Euro, ohne Wettbewerb und ohne Vergleichsangebote. Eine nachvollziehbare Begründung dafür sei im Vergabeakt nicht zu finden. Der Rechnungshof empfiehlt deshalb, Einschränkungen des Bieterkreises künftig genau zu dokumentieren und Vergabeverfahren zu wählen, die einen fairen Wettbewerb sicherstellen.

NEOS schlagen Alarm

Scharfe Kritik kommt von NEOS-Klubobmann Niko Swatek. Für ihn reicht es nicht aus, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde. „Dass der ohnehin großzügig angesetzte Kostenrahmen eingehalten wurde, ist das eine. Aber 760.000 Euro ohne ein einziges Vergleichsangebot zu vergeben, ist etwas anderes – da müssen die Alarmglocken läuten“, sagt Swatek. Auch die Tatsache, dass das Projekt nicht als Großprojekt geführt wurde, sieht er kritisch. Dadurch seien laut Rechnungshof Mängel bei Projektsteuerung, Aktenführung und Risikomanagement entstanden.

©NEOS Steiermark Scharfe Kritik kommt von NEOS-Klubobmann Niko Swatek.

Forderung nach mehr Transparenz

Die NEOS fordern nun durchgängig digitale Abläufe, klar dokumentierte Vergaben und mehr Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen. Swatek verweist außerdem darauf, dass die Baukosten gegenüber dem ursprünglichen Projektauftrag um rund 1,15 Millionen Euro gestiegen seien. Gerade in Zeiten knapper Budgets brauche es daher „bessere Kontrolle, klare digitale Abläufe und einen sorgfältigen Umgang mit jedem Steuereuro“. Der Landesrechnungshof empfiehlt dem Land Steiermark nun, die festgestellten Schwachstellen bei künftigen Infrastrukturprojekten konsequent zu beheben.