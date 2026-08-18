Seit der Koralmbahn sind auf der A2 weniger Autos unterwegs

Auf der A2 ist der Autoverkehr im steirischen Koralmkorridor deutlich zurückgegangen. Laut VCÖ fiel das Minus wesentlich stärker aus als im restlichen Autobahnnetz Österreichs.

Auf der A2 im Koralmkorridor ist der Autoverkehr im ersten Halbjahr 2026 deutlich zurückgegangen. Laut VCÖ könnte die Koralmbahn dabei eine wichtige Rolle spielen.

Auf der A2 im Koralmkorridor ist der Autoverkehr im ersten Halbjahr 2026 deutlich zurückgegangen. Laut VCÖ könnte die Koralmbahn dabei eine wichtige Rolle spielen.

Im ersten Halbjahr 2026 ging der Autoverkehr im steirischen Abschnitt des Koralmkorridors um 3,6 Prozent zurück. In Kärnten waren es sogar 6,3 Prozent. Außerhalb des Koralmkorridors lag das Minus im österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetz bei lediglich 0,6 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Asfinag. Über den gesamten Koralmkorridor betrachtet sank der Autoverkehr auf der A2 um 4,6 Prozent.

Koralmbahn im Fokus

Für den VCÖ zeigt die Entwicklung, dass Fahrten vom Auto auf die Bahn verlagert wurden. „Mehr Bahn bringt weniger Autoverkehr. So wie bereits nach dem Ausbau und der Beschleunigung der Westbahnstrecke im Jahr 2012, hat auch die Koralmbahn zu einer Verlagerung von Autofahrten auf die Bahn geführt“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Im steirischen Abschnitt war der Rückgang laut Analyse sechsmal so stark wie im übrigen Autobahnnetz. Im Kärntner Abschnitt fiel er sogar zehnmal so stark aus.

Mehr Lkw-Verkehr

Auch abseits des Koralmkorridors zeigt sich in der Steiermark ein klares Bild. Bei 80 Prozent der Zählstellen am steirischen Autobahn- und Schnellstraßennetz ging der Autoverkehr im ersten Halbjahr zurück. Gleichzeitig nahm der Lkw-Verkehr bei 83 Prozent der Zählstellen zu. Am stärksten befahren war die A2 bei Feldkirchen: Dort wurden 13,1 Millionen Fahrzeuge gezählt, 88 Prozent davon waren Pkw.

Weitere Maßnahmen

Der VCÖ sieht noch Potenzial, um den Autoverkehr weiter zu reduzieren. Unternehmen könnten etwa Öffi-Jobtickets, Jobräder oder Angebote für Fahrgemeinschaften einsetzen. Laut Umweltbundesamt liegt der Besetzungsgrad von Pkw in Österreich bei 1,14 Personen. Damit sind für 100 Personen im Schnitt 88 Autos unterwegs. Auch Ausflugsziele und Tourismusregionen könnten laut VCÖ mit Informationen zur öffentlichen Anreise sowie Gutscheinen oder ermäßigtem Eintritt Anreize schaffen. Beim Güterverkehr nennt der VCÖ betriebliche Gleisanschlüsse als Möglichkeit, mehr Transporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern.