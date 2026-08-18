Vom Rollfeld unter den Hammer: Graz Airport versteigert Flughafen-Equipment

Am Graz Airport bekommen ausgediente Fahrzeuge und Geräte eine neue Chance: Bis 31. August werden unter anderem Passagierbusse, Treppen und sogar ein Feuerwehrfahrzeug versteigert.

Manche Fahrzeuge verlassen den Graz Airport diesmal nicht über die Startbahn, sondern unter dem Hammer. Bis 31. August können Interessierte bei einer Auktion verschiedenes Flughafen-Equipment ersteigern. Mit dabei sind etwa Passagierbusse und Passagiertreppen, Transporter sowie Batterieladegeräte. Auch ein Feuerwehrfahrzeug steht zum Verkauf. Das Ziel dahinter: Die ausgemusterten Stücke sollen weiterverwendet werden, statt ungenutzt zu bleiben.

Tauschen muss sein

Solche Versteigerungen sind am Graz Airport kein Neuland. Bereits seit 2022 werden ausgediente Geräte und Fahrzeuge auf diesem Weg weitergegeben. Denn selbst gut gepflegtes Equipment kann nicht unbegrenzt am Flughafen bleiben. Fahrzeuge und Geräte müssen regelmäßig ausgetauscht werden, damit der Flugbetrieb sicher und reibungslos läuft. Auch Sicherheitsvorgaben, ökologische Entwicklungen und behördliche Auflagen spielen dabei eine Rolle.

„Versuchen mit unserem Equipment stets sehr umsichtig vorzugehen“

Bevor ein Fahrzeug ausgemustert wird, soll seine Einsatzzeit möglichst lange dauern. Die Geschäftsführer des Graz Airport, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, erklären: „Wir versuchen mit unserem Equipment stets sehr umsichtig vorzugehen. Die Kollegen in den Werkstätten achten auf regelmäßige und intensive Services und Wartungen, um Lebenszeiten bestmöglich zu verlängern. Andererseits müssen wir für einen reibungslosen Flugbetrieb sorgen und verschiedenen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, was eine stete vorausschauende Modernisierung notwendig macht“.

Gut für die Kassa

Mit der Auktion schlägt der Flughafen schließlich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Geräte bekommen die Chance auf einen weiteren Einsatz und müssen nicht einfach abgeschrieben werden. Gleichzeitig kommt durch den Verkauf Geld herein. Grimus und Löschnig bringen es so auf den Punkt: „Durch die Versteigerung vermeiden wir Ressourcenverschwendung. Und natürlich spülen wir auch ein wenig Geld in die Kassa; ein angenehmer Nebeneffekt“.

Anschauen erlaubt

Wer nicht die Katze oder in diesem Fall den Passagierbus im Sack kaufen möchte, kann die Stücke vorher besichtigen. Am 26. August findet von 8.30 bis 15 Uhr ein Besichtigungstermin vor Ort statt. Die Auktion selbst läuft noch bis 31. August 2026. Informationen zu den angebotenen Fahrzeugen und Geräten gibt es auf der Plattform von Troostwijk Auctions.